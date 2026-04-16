  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Vaishakh Amavasya 2026 : वैशाख अमावस्या पर पितरों का स्मरण करने से मिलेगा विशेष पुण्य फल , बाधाएं दूर होंगी

Vaishakh Amavasya 2026 : वैशाख अमावस्या पर पितरों का स्मरण करने से मिलेगा विशेष पुण्य फल , बाधाएं दूर होंगी

सनातन धर्म वैशाख माह को बहुत पुनीत माना जाता है। इस की अमावस्या को स्नान, दान और पितरों का स्मरण करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Vaishakh Amavasya 2026 :  सनातन धर्म वैशाख माह को बहुत पुनीत माना जाता है। इस माह की अमावस्या को स्नान, दान और पितरों का स्मरण करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। वर्ष 2026 में यह अमावस्या 17 अप्रैल, शुक्रवार को मनाई जाएगी, क्योंकि उदयातिथि उसी दिन पड़ रही है।

पढ़ें :- Somvar Shiv Puja special : सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है, जानें कारण

अमावस्या की रात को चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होता है, इसलिए इसे ऊर्जा के स्तर पर संवेदनशील समय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान नकारात्मक प्रभाव थोड़ा बढ़ सकता है। यही कारण है कि इस रात कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है, ताकि घर और मन दोनों में संतुलन बना रहे।

पितरों का तर्पण
धर्म ग्रंथों के अनुसार, यदि इस दिन तर्पण नहीं किया जाता, तो पितरों की तृप्ति अधूरी रह सकती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि जिन पितरों को समय पर जल, तिल और श्रद्धा से तर्पण नहीं मिलता, वे असंतुष्ट रह जाते हैं। यह असंतोष सीधे किसी दंड के रूप में नहीं आता, बल्कि जीवन में अकारण बाधाएं, मानसिक अशांति और कार्यों में रुकावट के रूप में महसूस हो सकता है।

मन को शांत रखें
क्रोध, विवाद या नकारात्मक सोच इस दिन से दूर रखें। शांत और सकारात्मक मन ही इस दिन का असली लाभ दिला सकता है।

तामसिक भोजन से बचें
मांस और मदिरा का सेवन इस दिन शुभ नहीं माना जाता। हल्का और सात्विक भोजन शरीर और मन दोनों के लिए बेहतर रहता है।

पढ़ें :- Vaishakh Budh Pradosh Vrat :  बुध प्रदोष व्रत 15 अप्रैल को पालन किया जाएगा , इस खास उपाय से धन की समस्या से मिलेगा छुटकारा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vaishakh Amavasya 2026 : वैशाख अमावस्या पर पितरों का स्मरण करने से मिलेगा विशेष पुण्य फल , बाधाएं दूर होंगी

Vaishakh Amavasya 2026 : वैशाख अमावस्या पर पितरों का स्मरण करने से...

Akshaya Tritiya Tretayuga begins : अक्षय तृतीया के दिन सतयुग का समापन होकर त्रेतायुग का आरंभ हुआ था , भगवान राम ने लिया अवतार

Akshaya Tritiya Tretayuga begins : अक्षय तृतीया के दिन सतयुग का समापन...

16 अप्रैल 2026 का राशिफल : सूर्य और शुक्र मिथुन, मीन राशि वालों के लिए बन रहें है आर्थिक उन्नति के योग, जानें अपनी राशि का हाल

16 अप्रैल 2026 का राशिफल : सूर्य और शुक्र मिथुन, मीन राशि...

Amarnath Yatra 2026 Registration :  अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण इस डेट से शुरू ?  जानें यात्रा के प्रमुख रूट

Amarnath Yatra 2026 Registration :  अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण इस डेट...

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है ,  इसी दिन महाभारत की रचना शुरू हुई

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का विशेष...

Haridwar Ardh Kumbh Mela : हरिद्वार अर्द्ध कुंभ मेले में 'अमृत स्नान' और अन्य स्नान दिवसों की तारीखों की घोषणा

Haridwar Ardh Kumbh Mela : हरिद्वार अर्द्ध कुंभ मेले में 'अमृत स्नान'...