Vaishno Devi Landslide : वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से पांच की मौत और 14 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने मंगलवार को बताया कि जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर (Vaishno Devi Temple)  के रास्ते में स्थित अधक्वारी गुफा मंदिर (Adhkwari Cave Temple) में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की आशंका है। बताया कि बचाव कार्य जारी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कटरा: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने मंगलवार को बताया कि जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर (Vaishno Devi Temple)  के रास्ते में स्थित अर्धकुंवारी गुफा मंदिर (Ardhkwnari Cave Temple) में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की आशंका है। बताया कि बचाव कार्य जारी है।

पढ़ें :- अब जम्मू में फटा बादल, 33 लोगों की मौत 120 घायल, 220 लोग लापता

एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में, श्राइन बोर्ड (Shrine Board) ने कहा कि अधक्वारी में इंद्रप्रस्थ भोजनालय (Indraprastha Bhojanalaya) के पास भूस्खलन की घटना हुई है, कुछ लोगों के घायल होने की आशंका है। आवश्यक जनशक्ति और मशीनरी के साथ बचाव कार्य जारी है। जय माता दी। इसके अलावा, वैष्णो देवी मंदिर (Vaishno Devi Temple) के निकट भूस्खलन की घटना के कारण कटरा से सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक जानकारी मिली है कि, भूस्खलन हादसे में 5 लोगों की मौत और 14 घायल हो गए है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

पढ़ें :- Kulgam 2 Soldiers Martyred: कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद और एक आतंकी का शव बरामद, ऑपरेशन जारी

इस बीच, जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश के कारण कई नदियों और नालों का जलस्तर तेज़ी से बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग (MET) ने इस मामले पर आज दिन में एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कहा गया है कि 26 अगस्त के दौरान जेएमयू डिवीजन के कुछ स्थानों पर तीव्र व भारी से बहुत भारी बारिश व गरज के साथ छींटे पड़ने और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश तथा दक्षिण केएमआर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कुछ संवेदनशील स्थानों पर बादल फटने व बाढ़ आने के साथ भूस्खलन व मिट्टी के धंसने व पत्थर गिरने की संभावना है। जल निकायों,नालों,नदी तटबंधों व ढीली संरचनाओं आदि से दूर रहें।

