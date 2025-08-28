Venice Film Festival 2025 :  स्टार पावर के साथ वेनिस फिल्म महोत्सव का आगाज़ , हॉलीवुड के दिग्गजों का लगा मेला

Venice Film Festival 2025 : बॉलीवुड के दिग्गजों के आगमन के साथ 82वां वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल बुधवार को इटली के शानदार फ़िल्म शोकेस में शुरू हुआ। जहाँ सितारों से सजी फ़िल्मों की एक बड़ी श्रृंखला गाज़ा युद्ध पर विरोध प्रदर्शनों के साथ जनता का ध्यान आकर्षित करेगी। जूलिया रॉबर्ट्स और जॉर्ज क्लूनी (Julia Roberts and George Clooney) दुनिया के सबसे लंबे समय से चल रहे इस फेस्टिवल के 82वें संस्करण के कुछ सबसे बड़े नाम हैं।, कैथरीन बिगेलो से लेकर जिम जार्मुश तक, सभी शीर्ष निर्देशक वेनिस लैगून के पार रेतीले लीडो में मौजूद हैं। बुधवार शाम के उद्घाटन समारोह का मुख्य कार्यक्रम फ्रांसिस फोर्ड कोपोला (Francis Ford Coppola) द्वारा जर्मन निर्देशक वर्नर हर्ज़ोग (“ग्रिज़ली मैन”, “फ़िट्ज़काराल्डो”) को उनकी 70 से ज़्यादा फ़िल्मों के संग्रह के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करना था।

हर्ज़ोग, जिन्होंने कहा था कि वे हमेशा अपनी फ़िल्मों में “उत्कृष्टता” की तलाश में रहते हैं, गुरुवार को अंगोला में खोए हुए एक झुंड के बारे में अपनी नवीनतम वृत्तचित्र, “घोस्ट एलिफेंट्स” प्रदर्शित करेंगे। इतालवी निर्देशक पाओलो सोरेंटिनो की “ला ग्राज़िया” — एक इतालवी राष्ट्रपति के बारे में, जो इच्छामृत्यु विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बनाने के संशय में है — बुधवार को प्रदर्शित होने वाली पहली मुख्य फिल्म थी। सोरेंटिनो ने पत्रकारों से कहा, “संदेह पर विचार करना और फिर उस संशय को एक निर्णय में बदलने देना, एक ऐसी चीज़ है जो तेज़ी से दुर्लभ होती जा रही है।”

महोत्सव के आगामी दिनों में होने वाले प्रीमियर में लुका गुआडाग्निनो की थ्रिलर फिल्म ‘आफ्टर द हंट’, जिसमें जूलिया रॉबर्ट्स, एंड्रयू गारफील्ड और अयो एडेबिरी मुख्य भूमिका में हैं; ‘जे केली’, जिसमें जॉर्ज क्लूनी और एडम सैंडलर के साथ निर्देशक नोआह बाउमबैक की हास्य ड्रामा फिल्म है; गिलर्मो डेल टोरो की ‘फ्रेंकस्टीन’ जिसमें जैकब एलोर्डी और ऑस्कर इसाक हैं; तथा योर्गोस लैंथिमोस और एम्मा स्टोन के सहयोग से बनी नवीनतम फिल्म ‘बुगोनिया’, वैराइटी की रिपोर्ट के अनुसार शामिल हैं।