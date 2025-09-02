एशिया कप स्क्वाड में नहीं मिली जगह तो दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज ने क्रिकेट को कहा अलविदा

Pakistan batsman Asif Ali retires: एशिया कप 2025 से ठीक पहले पाकिस्तान के पावर-हिटर आसिफ अली ने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया है। अली ने पुष्टि की है कि वह घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे, लेकिन उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने का फैसला किया है। उनके फैसले के पीछे एशिया कप में मौका न मिल पाना माना जा रहा है।

पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आसिफ अली ने 1 सितंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। साल 2018 में डेब्यू के बाद से, अली ने पाकिस्तान के लिए 21 वनडे और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और दोनों सीमित ओवरों के प्रारूपों में 959 रन बनाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “आज मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करता हूं। पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और क्रिकेट के मैदान पर अपने देश की सेवा करना मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण अध्याय रहा है।”

मुख्य रूप से एक फिनिशर और पावर हिटर की भूमिका निभाने वाले आसिफ अली ने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह बनाई, टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 133.87 और वनडे में 121.65 के स्ट्राइक रेट के साथ। उनका सबसे यादगार पल आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 में अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ आया, जहां उन्होंने एक शानदार कैमियो किया जो आज भी यादों में बसा हुआ है।

जब पाकिस्तान को 12 गेंदों पर 24 रनों की ज़रूरत थी, तब अली ने करीम जनत के ओवर में चार छक्के जड़े और सिर्फ़ 7 गेंदों पर 25 रन बनाकर एक ओवर शेष रहते जीत हासिल कर ली। यह पारी पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने में अहम साबित हुई।