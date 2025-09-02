  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. एशिया कप स्क्वाड में नहीं मिली जगह तो दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज ने क्रिकेट को कहा अलविदा

एशिया कप स्क्वाड में नहीं मिली जगह तो दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज ने क्रिकेट को कहा अलविदा

Pakistan batsman Asif Ali retires: एशिया कप 2025 से ठीक पहले पाकिस्तान के पावर-हिटर आसिफ अली ने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया है। अली ने पुष्टि की है कि वह घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे, लेकिन उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने का फैसला किया है। उनके फैसले के पीछे एशिया कप में मौका न मिल पाना माना जा रहा है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Pakistan batsman Asif Ali retires: एशिया कप 2025 से ठीक पहले पाकिस्तान के पावर-हिटर आसिफ अली ने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया है। अली ने पुष्टि की है कि वह घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे, लेकिन उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने का फैसला किया है। उनके फैसले के पीछे एशिया कप में मौका न मिल पाना माना जा रहा है।

पढ़ें :- टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बोले- बाढ़ से तबाह हुए अपने पंजाब को देखकर दिल टूट गया... मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं

पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आसिफ अली ने 1 सितंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। साल 2018 में डेब्यू के बाद से, अली ने पाकिस्तान के लिए 21 वनडे और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और दोनों सीमित ओवरों के प्रारूपों में 959 रन बनाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “आज मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करता हूं। पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और क्रिकेट के मैदान पर अपने देश की सेवा करना मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण अध्याय रहा है।”

मुख्य रूप से एक फिनिशर और पावर हिटर की भूमिका निभाने वाले आसिफ अली ने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह बनाई, टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 133.87 और वनडे में 121.65 के स्ट्राइक रेट के साथ। उनका सबसे यादगार पल आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 में अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ आया, जहां उन्होंने एक शानदार कैमियो किया जो आज भी यादों में बसा हुआ है।

जब पाकिस्तान को 12 गेंदों पर 24 रनों की ज़रूरत थी, तब अली ने करीम जनत के ओवर में चार छक्के जड़े और सिर्फ़ 7 गेंदों पर 25 रन बनाकर एक ओवर शेष रहते जीत हासिल कर ली। यह पारी पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने में अहम साबित हुई।

पढ़ें :- Asia Cup 2025 Time Change: एशिया कप के मैचों की टाइमिंग में बदलाव! अब इतने बजे से खेले जाएंगे मुकाबले
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

BCCI ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर राइट्स के लिए मांगे आवेदन, रुचि रखने वालों के सामने रखीं ये शर्तें

BCCI ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर राइट्स के लिए मांगे आवेदन,...

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने संभाली MPCA अध्यक्ष की कुर्सी, निर्विरोध चुने जाने पर कही ये बात

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने संभाली MPCA अध्यक्ष की कुर्सी, निर्विरोध...

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बोले- बाढ़ से तबाह हुए अपने पंजाब को देखकर दिल टूट गया... मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बोले- बाढ़ से तबाह हुए अपने पंजाब को...

एशिया कप स्क्वाड में नहीं मिली जगह तो दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज ने क्रिकेट को कहा अलविदा

एशिया कप स्क्वाड में नहीं मिली जगह तो दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज ने...

Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20आई क्रिकेट से लिया संन्यास, टेस्ट और वनडे पर करेंगे फोकस

Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20आई क्रिकेट...

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की बढ़ीं मुश्किलें, पैट कमिंस सीरीज से हो सकते हैं बाहर

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की बढ़ीं मुश्किलें, पैट...