VIDEO-लखनऊ में कुकरैल बंधे पर तेज रफ़्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, चालक बुरी तरह घायल

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ : यूपी की राजधानी लखनऊ में कुकरैल बंधे (Kukrail Dam) पर गुरुवार सुबह करीब नौ बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने कार चालक को बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन कई गंभीर चोटें जरूर आईं। इस घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

कार चालक की स्थिति गंभीर, वीडियो वायरल

हादसे में कार चला रहे युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों और राहगीरों ने मिलकर समय रहते उसे कार से बाहर निकाला, वरना नुकसान और बढ़ सकता था। इसके बाद चालक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि चालक की चोटें गंभीर हैं, लेकिन वह खतरे से बाहर है।

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें गाड़ी पूरी तरह से उलटी दिखाई दे रही है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक था, लेकिन राहत की बात है कि चालक को बचा लिया गया है।

हादसे का कारण

स्थानीय लोगों के अनुसार, कार तेज रफ्तार में थी। नाले के पास नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ। जिसके बाद चालक कार को संभाल नहीं पाया और गाड़ी सीधे नाले में जा गिरी।

