Video-गोवा से सारा तेंदुलकर के वायरल इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, करना पड़ा ट्रोलिंग का सामना

गोवा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Master Blaster Sachin Tendulkar) की बेटी सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) गोवा की सड़कों पर दोस्तों के साथ टहलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कब का है? लेकिन कुछ यूजर्स ने दावा किया कि यह नए साल के आसपास रिकॉर्ड किया गया है।

बोतल को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां



वीडियो में सारा अपने दोस्तों के साथ सड़क पर चलते हुए नजर आती हैं। इस दौरान उनके हाथ में एक बोतल दिखाई दे रही है, जिसे कुछ सोशल मीडिया (Social Media) यूजर्स ने बीयर की बोतल बताकर आपत्तिजनक टिप्पणियां शुरू कर दीं। कई यूजर्स ने इस मामले में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का नाम घसीटते हुए सारा को निशाना बनाया, जिसे लेकर विवाद और गहरा गया।

सोशल मीडिया पर मिला सारा को समर्थन



हालांकि, ट्रोलिंग के बीच सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) के समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग सामने आए। एक यूजर ने लिखा कि यह कैसी दकियानूसी सोच है? सारा के बीयर पीने और तेंदुलकर के शराब प्रमोशन में क्या संबंध है? क्या एक बेटी को अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है?’ वहीं, एक अन्य यूजर ने साफ शब्दों में कहा कि इस वीडियो में ट्रोल करने लायक कुछ भी नहीं है।’ इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि सोशल मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस ट्रोलिंग को गैर-जरूरी और अनुचित मान रहा है।

क्रिकेट से दूरी की वजह पहले ही बता चुकी हैं सारा

अगस्त में सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) ने क्रिकेट को करियर के रूप में न चुनने की वजह पर भी खुलकर बात की थी। उनके भाई अर्जुन तेंदुलकर घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। इस पर सारा ने कहा था, कि कभी नहीं। क्रिकेट हमेशा मेरे भाई की पसंद रही है। मैंने गली क्रिकेट खेला है, लेकिन कभी इसे करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा।’

वेलनेस सेक्टर में सारा का नया कदम

पेशेवर मोर्चे पर सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) ने भारत के वेलनेस सेक्टर (Wellness Sector) में मजबूती से कदम रखा है। उन्होंने मुंबई के अंधेरी इलाके में पिलाटेस अकादमी की शुरुआत की है। यह दुबई स्थित लोकप्रिय पिलाटेस अकादमी की चौथी शाखा है, जिसे 21 अगस्त 2025 को आम लोगों के लिए खोला गया। एक इंटरव्यू में सारा ने कहा, कि पिलाटेस ने मेरी फिटनेस जर्नी में अहम भूमिका निभाई है। मेरे लिए वेलनेस सिर्फ वर्कआउट या डाइट नहीं, बल्कि संतुलन है, जो आपको सेहत का ख्याल रखने के साथ जिंदगी की छोटी खुशियों का आनंद लेने देता है।’