VIDEO : AAP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना, पूछा-बिहार में NDA के जीत के हीरो कौन?

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में एनडीए (NDA) को जबरदस्त सफलता मिली है।इस चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन पार्टियों का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। चुनाव के पहले ही चुनाव आयोग (Election Commission) और आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Commissioner Gyanesh Kumar) पर आरोप लग रहे थे। जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के X अकाउंट से ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) पर तंज कसा गया है। इसमें एक सवाल पूछा गया है की ,’बिहार चुनाव में BJP की जीत के Hero कौन ? इसके बाद लिखा गया है ,’चुनाव आयोग (Election Commission) और अज्ञानेश कुमार। इसके बाद एक वीडियो भी शेयर किया गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के नतीजों के बाद जहां एनडीए को बड़ी जीत मिली, वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए विवाद खड़ा कर दिया है। पार्टी ने दावा किया है कि राज्य में लागू की गई एसआईआर (SIR)प्रणाली की वजह से पूरा चुनाव पहले से’सेट’ किया गया था।

एनडीए की बड़ी जीत के बाद आप का निशाना

इस बार के चुनाव में बीजेपी–जेडीयू गठबंधन को 202 सीटों का बहुमत मिला.बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। दूसरी ओर, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को केवल 35 सीटें मिलीं। जहां राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति को इस जीत का श्रेय दिया जा रहा है, वहीं आप का कहना है कि जीत के असली हीरो चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार है।

आप की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल

आप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें सवाल पूछा गया—’बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के पीछे असली चेहरा कौन? पार्टी का आरोप है कि बिहार चुनाव में जिस एसआईआर (SIR)पद्धति का इस्तेमाल हुआ, उससे परिणाम पहले से तय थे और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। वीडियो में (AAP)ने दावा किया कि,’बीजेपी नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा,कुछ जगहों पर उन पर कीचड़ और गोबर फेंका गया। इसके बावजूद एनडीए को मिला ‘बंपर’ बहुमत संदेह पैदा करता है.वीडियो में कहा गया कि ‘ना मोदी, ना नितीश, ना अमित शाह… असली हीरो हैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। वीडियो में AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का पुराना बयान भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने तीन महीने पहले ही SIR प्रणाली पर सवाल उठाए थे और चेतावनी दी थी कि यह चुनाव को प्रभावित कर सकती है।

चुनाव परिणामों पर उठे नए सवाल

एनडीए की मजबूत जीत के बाद जहां बीजेपी गठबंधन जश्न मना रहा है। वहीं (AAP)द्वारा उठाए गए सवाल ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। पार्टी का कहना है कि जब बिहार में जनता का गुस्सा खुलकर सामने आया, फिर भी परिणाम इससे उलट कैसे हो सकते हैं?