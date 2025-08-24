Video: चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी बुजुर्ग महिला की बाल-बाल बची जान, लोग बोले- ‘जाको राखे साइयां, मार सके न कोय’

Farrukhabad: कई बार लोग गाड़ी छूटने के डर से चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हरकत कभी-कभी उन पर भारी पड़ जाती है। लोग अक्सर प्लेटफॉर्म से फिसलकर ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। इन हादसों में वे बुरी घायल हो जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसा ही कुछ ही फर्रुखाबाद में देखने को मिला है, जहां पर ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में महिला प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गयी। हालांकि, बुजुर्ग को मामूली चोटें ही आयीं और उनकी जान बाल-बाल बची।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक 60 वर्षीय महिला महिमा गंगवार चलती 12593 गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन से गिर गईं। महिमा अपने पति राजवीर सिंह के साथ कानपुर से भोपाल जाने के लिए ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थीं। महिला का बेटा कानपुर के हैलट अस्पताल में डॉक्टर है। बताया जा रहा है कि ट्रेन आधी रात 12:35 बजे स्टेशन पर आई और उन्हें अपना कोच ढूंढने में देर हो गई। जब तक वे कोच तक पहुंचे, ट्रेन चल पड़ी थी। जल्दबाजी में चढ़ने की कोशिश में महिमा का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में गिर गईं।

महिला के प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने पर यात्रियों में हड़कंप मच गया। तभी आरपीएफ अधिकारियों तुरंत हरकत में आए। एएसआई सीपी सिंह ने महिमा को प्लेटफॉर्म की तरफ खिसकने की हिदायत दी और अपने साथी सिपाहियों अनिल कुमार और श्रवण कुमार को तुरंत ट्रेन की चेन खींचने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बिना एक पल की भी देरी किए चेन खींची और ट्रेन रुक गई। फिर आरपीएफ टीम ने बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद, उन्हें आगे के उपचार के लिए हैलट अस्पताल रेफर किया गया।

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुनीत पांडेय नाम के एक एक्स यूजर ने घटना का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा, ‘जाको राखे साइयां मार सके न कोय।चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में महिला ट्रेन के नीचे गिर गयी फर्रुखाबाद की रहने वाली है महिला सीसीटीवी में पूरी घटना कैद गरीब रथ (12593) प्लेट फॉर्म नम्बर 5 हुई घायल हुई महिला का इलाज जारी…’