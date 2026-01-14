  1. हिन्दी समाचार
  3. Video-गोंडा मेडिकल कॉलेज का नजारा देख चौंकिए मत, ये वॉर्ड इंसानों का है, चूहों का नहीं

यूपी के गोंडा जिले (Gonda District) का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media)  पर जमकर वायरल है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गोंडा मेडिकल कॉलेज (Gonda Medical College) के पेशेंट वार्ड में बेड पर मरीज सो रहा है। उसके बेड के पास स्टील रैक (Steel Rack) पर मरीज की दवाई और खाना रखा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

गोंडा। यूपी के गोंडा जिले (Gonda District) का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media)  पर जमकर वायरल है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गोंडा मेडिकल कॉलेज (Gonda Medical College) के पेशेंट वार्ड में बेड पर मरीज सो रहा है। उसके बेड के पास स्टील रैक (Steel Rack) पर मरीज की दवाई और खाना रखा है। यह खाना डिस्पोजल पत्तल में है। मगर, फिर भी कोई मरीज इसे छू नहीं रहा है। इसकी वजह शायद चूहों का आतंक है।

वहीं जब खाने पर अस्पताल के ‘मेहमानों’ की नजर पड़ी तो वह लगे दावत उड़ाने। ये मेहमान कोई और नहीं, बल्कि अस्पताल की ढंग से साफ-सफाई नहीं होने पर वहीं खा-पीकर उछलकूद मचाने वाले चूहे थे। ये चूहे बड़े आराम से खाने का मजा उठा रहे थे। देखकर लग रहा था कि मानो रोजाना यहीं दावत उड़ाने आते हैं। चूहों की इस दावत का वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया (Social Media) मंच एक्स पर साझा किया है।

कांग्रेस के एक्स हैंडल से जैसे ही वीडियो को शेयर किया गया तो लोगों ने बढ़-चढ़कर प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने कहा कि अस्पताल में चूहों का आना भी शायद विकास का ही हिस्सा हो। लगता है चूहों को भी अब मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। बाबा जी, क्या अब चूहों के लिए भी कोई अलग से स्पेशल बजट पास हुआ है? अस्पतालों में दवा मिले न मिले चूहे जरूर मिल रहे हैं। वहीं एक अन्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह चूहे नही, गणेश जी का वाहन मूषक है। किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, इसलिए इन्हे यहां मरीजों की सेवा में लगा रखा है।

अब तक इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- यूपी के गोंडा मेडिकल कॉलेज (Gonda Medical College)  का नजारा तो देखिए। यहां इंसानों के वॉर्ड में चूहों की मौज जारी है। मोटे-पतले, गोल-मटोल… तरह-तरह के चूहे यहां-वहां फुदक रहे हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज का ये वॉर्ड इंसानों का नहीं- चूहों का है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीजों को दिए जाने वाले खाने को चूहे खाते दिख रहे हैं। वार्ड में एक मरीज सो रहा था। इसलिए खाना सप्लाई करने वाला स्टाफ मरीज के बेड के पास रखी स्टील रैक पर पत्तल में खाना रखकर चला गया। तभी वहां चूहे आ गए और मरीज का खाना खाने लगे। वार्ड में साफ-सफाई नहीं किए जाने से गंदगी फैली पड़ी थी और चूहे उछल-कूद कर रहे थे। चूहों के मरीज का खाना खाने का वीडियो वायरल हो रहा।

