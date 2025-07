VIDEO : एकतरफा प्यार में युवक ने नाबालिग छात्रा की गर्दन पर चाकू लगाकर दी धमकी , देखें फिर आगे क्या हुआ?

सातारा: महाराष्ट्र (Maharashtra) के सातारा शहर (Satara City) से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जहां पर एक युवक ने एक नाबालिग छात्रा को एक तरफा प्यार में हमला करने की कोशिश की। उसके गले पर चाकू लगा दिया। सातारा शहर (Satara City) के बसप्पा पेठ करंजे इलाके (Basappa Peth Karanje Area) में ये घटना सामने आई है। एक युवक ने एकतरफा प्रेम में पागल होकर एक स्कूली छात्रा की गर्दन पर चाकू रखकर जानलेवा धमकी दी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय घटी जब नाबालिग छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। तभी युवक ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया और उसकी गर्दन पर चाकू तान दिया। इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @indiabrains नाम के हैंडल से शेयर किया गया है। इस दौरान युवक लड़की को धमकाता है और आसपास के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना।

**Minor Girl in Maharashtra's Satara Threatened with Knife by 18-Year-Old Youth**

An 18-year-old youth allegedly threatened a 10th-grade minor girl by holding a knife to her neck in Satara, Maharashtra.

