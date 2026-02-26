VIDEO : पीएम मोदी के नेसेट दौरे के समय इजरायल में विपक्ष ने किया वॉकआउट! जानें- क्यों और किस बात का हुआ विरोध

PM Modi’s Knesset visit : पीएम नरेंद्र मोदी के नेसेट दौरे के दौरान इज़राइल में विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल, विपक्ष का ये विरोध इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ था। नेसेट स्पीकर के इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट, आइज़ैक अमित को पीएम मोदी के नेसेट में शाम के भाषण में न बुलाने के फ़ैसले पर हुए विवाद हुआ। विपक्ष ने इज़राइली पीएम नेतन्याहू के भाषण के दौरान वॉकआउट कर दिया।

नेसेट से विपक्षी सदस्यों के प्लेनम से जाने के तुरंत बाद, पुराने गठबंधन के सांसद खाली जगहों को भरने के लिए अपनी सीटों पर बैठ गए। इज़राइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान के मुताबिक, नेसेट स्पीकर ने पहले भरोसा दिलाया था कि विपक्ष के बॉयकॉट की घोषणा के बाद पीएम मोदी खाली चैंबर में बात नहीं करेंगे। कई विपक्षी पार्टियों ने बयान जारी कर कहा कि वे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण में शामिल नहीं होंगे और दोनों देशों के बीच गठबंधन का सम्मान करने के लिए, प्लेनम में तभी वापस आएंगे जब पीएम मोदी बोलना शुरू करेंगे।

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, विपक्षी नेताओं येश अतीद और यिसराइल बेयतेनु पार्टियों ने एक जैसे बयानों में कहा, “हम सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री के भाषण के लिए वापस आएंगे ताकि देशों के बीच गठबंधन का सम्मान किया जा सके और प्रधानमंत्री मोदी के इज़राइल के साथ खड़े होने के लिए अपनी तारीफ़ ज़ाहिर की जा सके।” नेतन्याहू के भाषण का बॉयकॉट करने के बाद नेसेट में वापस आते हुए, विपक्षी नेता यायर लैपिड ने पीएम मोदी से हाथ मिलाया और नेसेट में उनका स्वागत किया। इस बीच, सोशल मीडिया पर वॉकआउट का एक वीडियो वायरल हो रहा है।