  Video: खान सर वोट डालने पहुंचे पोलिंग बूथ, युवाओं से की इन्हें Vote देने की अपील

Educator Khan Sir Casts His Vote: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार सुबह से वोटिंग जारी है। जहां आम लोगों के साथ-साथ जानी-मानी हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच मशहूर शिक्षा खान सर ने कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 241 पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने युवाओं से वोट डालने की अपील की।

By Abhimanyu 
Updated Date

शिक्षक खान सर ने वोट डालने के बाद कहा, “भारत लोकतंत्र की जननी है और मतदान करना सबका अधिकार है। यही वह समय है जब अमीर और गरीब बराबर हैं। अगर हम लोकतंत्र में वोट नहीं डालते, तो यह बहुत दुःख की बात है, फिर लोकतंत्र में रहने का क्या मतलब? इसलिए सोच-समझकर वोट करें। आपको जो भी उम्मीदवार सही लगे, उसे वोट दें, लेकिन कोशिश करें कि अपने क्षेत्र से एक अच्छा उम्मीदवार चुनें।”

खान सर ने कहा, “मतदान करते समय शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों को ध्यान में रखें। अगर हम वोट नहीं देंगे, तो लोग लोकतंत्र के मूल्य पर सवाल उठाने लगेंगे। और याद रखें, अगर आप आज वोट नहीं डालेंगे, तो कल कोई अज्ञानी व्यक्ति आप पर राज कर सकता है।” उन्होंने आगे कहा, “खासकर युवा पीढ़ी में, ऐसा लगता है कि युवा कम वोट देते हैं। इस धारणा को बदलना होगा और युवाओं को भी मतदान के लिए आगे आना चाहिए।”

