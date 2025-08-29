Video- हरभजन-श्रीसंत थप्पड़कांड वाला वीडियो 18 साल बाद ललित मोदी ने किया जारी, मचा बवाल

Harbhajan Singh-Sreesanth slapping incident video: आईपीएल को दुनिया की सबसे चर्चित और अमीर क्रिकेट लीग के रूप में जाना जाता है, लेकिन साल 2008 में इस लीग के पहले संस्करण में घटी के शर्मनाक घटना की हमेशा चर्चा होती रही है। जिसमें उस समय के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने अपने हमवतन साथी तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत को थप्पड़ जड़ा था। इस घटना का वीडियो कई सालों तक छुपाया जाता रहा है। हालांकि, आईपीएल के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने हरभजन-श्रीसंत थप्पड़कांड का वीडियो जारी करके नया विवाद खड़ा कर दिया है। मोदी ने इस घटना का असली और अनदेखा फुटेज जारी किया है।
बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर ऑस्ट्रेलियाई विश्व कप विजेता कप्तान माइकल क्लार्क के साथ एक साक्षात्कार में, ललित मोदी ने उस फुटेज को साझा किया जो मूल रूप से विश्वव्यापी प्रसारण में नहीं दिखाया गया था। मोदी ने वास्तविक घटना का फुटेज दिखाने से पहले कहा, “खेल खत्म हो चुका था, कैमरे बंद थे। मेरा एक सुरक्षा कैमरा चालू था। उसने श्रीसंत और भज्जी (हरभजन) के बीच की घटना को कैद कर लिया, और भज्जी ने उन्हें एक छींटाकशी दी। ये रहा वीडियो।” मोदी ने आगे कहा, “मैंने इसे इतने लंबे समय से सार्वजनिक नहीं किया था। इसके लिए हमारे पास 18 साल हैं।”हाल ही में, हरभजन ने श्रीसंत के साथ हुई थप्पड़कांड की घटना पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अगर उन्हें मौका मिले तो वह अपने करियर से यह एक ऐसा पल हटाना चाहेंगे।
रविचंद्रन अश्विन के साथ बातचीत में हरभजन ने कहा, “एक चीज़ जो मैं अपने जीवन में बदलना चाहूँगा, वह है श्रीसंत के साथ हुई घटना। मैं उस घटना को अपने करियर से हटाना चाहता हूँ। यही वह घटना है जिसे मैं अपनी सूची से हटाना चाहूँगा। जो हुआ वह गलत था और मुझे वह नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। मैंने 200 बार माफ़ी माँगी। मुझे सबसे बुरा यह लगा कि उस घटना के सालों बाद भी, मैं हर मौके या मंच पर माफ़ी मांगता रहा हूं। यह एक गलती थी।”