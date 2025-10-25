VIDEO-मलाइका अपने पुराने रिलेशनशिप को लेकर हुई भावुक, शादी पर युवाओं को दी ये सीख

बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा (Bollywood Actress Malaika Arora) ने हाल ही में अपने पुराने रिलेशनशिप पर बात की है। इस दौरान उन्हें भावुक भी देखा गया है। एक्ट्रेस ने शादी को लेकर युवाओं को सीख दी है। चलिए जानते हैं मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने क्या कहा?
शादी को लेकर कही ये बात
मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) पिंकविला (Pinkvilla) के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल किया गया कि वो आज से 16 साल पहले की बातों को याद करेंगी और लोगों को क्या सीख देंगी? इस पर अभिनेत्री ने कहा कि ‘युवाओं को शादी से पहले अपना समय लेना चाहिए। लड़कियां पता नहीं क्यों इतनी जल्दी शादी करना चाहती हैं? इसकी जरूरत नहीं है। जिंदगी को थोड़ा समझ लो, कुछ काम कर लो पहले।
‘मैंने बहुत पहले शादी की थी’
आगे बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा कि मैं बहुत ही कम उम्र की थी, जब मैंने शादी की थी।