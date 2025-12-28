Video-OYO होटल में प्रिसिंपल के साथ मिली शादीशुदा स्कूल टीचर, अचानक आ धमका पति, फिर काटा जमकर हंगामा

अ​मेठी। यूपी (UP) के अमेठी जिले (Amethi District) से अब प्रेम प्रसंग का जो मामला सामने आया है, वो सामाजिक परिवेश को दागदार करने वाला है। इसमें एक शादीशुदा महिला टीचर अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ ओयो होटल (OYO Hotel) में रंगे हाथ पकड़ी गई है। अमेठी जिले (Amethi District) की महिला टीचर और प्रिंसिपल प्रतापगढ़ जिले (Pratapgarh District)के लालगंज स्थित एक ओयो होटल (OYO Hotel) में पकड़े गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इनके वीडियो ने हंगामा मचा दिया है।

प्रिंसिपल संग ओयो होटल में पकड़ी गई टीचर

अमेठी के भेटुआ क्षेत्र के कम्पोजिट स्कूल (Bhetua Area Composite School) मे कार्यरत प्रिंसिपल और महिला टीचर ड्यूटी छोड़ ओयो होटल रवाना हो गए थे। पति को पत्नी पर पहले से ही शक था और एक दिन वह इनके पीछे-पीछे गया। पति ने जब अपनी पत्नी को प्रिंसिपल के साथ देखा तो वह आग बबूला हो गया और पत्नी को बाल पकड़कर सड़क पर लाया और उसकी जमकर पिटाई की। पति ने पत्नी और प्रिंसिपल को रंगे हाथ ओयो होटल (OYO Hotel) में पकड़ा था। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश भी की, लेकिन पति ने पत्नी को पीटना बंद नहीं किया। ऐसे में लोगों ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।

लोगों ने कहा- दोनों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

इस घटना के दौरान लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी और पुलिस के आने से पहले पति, पत्नी और प्रिंसिपल सभी मौके से चलते बने। इधर पुलिस इस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ शिक्षा विभाग भी कार्रवाई कर कर रहा है। शिक्षा विभाग की टीम जांच में जुटी है कि वे दोनों ड्यूटी के वक्त निकले थे या नहीं। इसके लिए स्कूल के स्टाफ, अटेंडेंस रिव्यू और ड्यूटी रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। इस पूरे प्रकरण पर लोगों का भी गुस्सा फूट रहा है। इस पर एक यूजर ने लिखा है कि ‘स्कूल शिक्षा का मंदिर है, अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा’। दूसरा लिखता है, ‘प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन यह प्यार नहीं है, इस तरह के मामलों से समाज में क्या संदेश जाएगा।’ वायरल वीडियो पर कई लोगों ने इन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।