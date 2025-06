Video: MI न्यूयॉर्क का खिलाड़ी अजीबो-गरीब तरीके से हुआ रन आउट, देखकर रोक नहीं पाएंगे हंसी

MI New York vs Texas Super Kings, MLC 2025: अमेरिका में खेली जा रही मेजर लीग क्रिकेट 2025 (MLC 2025) के दूसरे मैच में एमआई न्यूयॉर्क को टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाफ 3 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में टेक्सास सुपर किंग्स ने छह विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए थे, जिसके जवाब में एमआई न्यूयॉर्क 182 रन ही बना सकी। इस दौरान एक अजीबो-गरीब रन आउट भी देखने को मिला।

एमआई न्यूयॉर्क के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट शुक्रवार 13 जून को कैलिफोर्निया के ओकलैंड कोलिज़ीयम में टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाफ मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी 2025) के उद्घाटन मैच के दौरान विचित्र अंदाज में रन आउट हो गए। यह आउट न्यूयॉर्क स्थित टीम के असफल रन चेज के 19वें ओवर में हुआ। ओवर की तीसरी गेंद पर तजिंदर ढिल्लों ने एडम मिल्ने की गेंद पर थर्ड मैन की तरफ शॉट खेला। जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया और दूसरा रन लेने की कोशिश की। हालांकि, स्ट्राइकर के छोर पर पहुंचने पर बोल्ट ने अपना बल्ला गिरा दिया। जिसके बाद वह दो बार क्रीज के पास उछले और तभी विकेट कीपर डेवोन कॉनवे ने चतुराई दिखाते हुए गिल्लियां बिखेर दी। इस तरह से बोल्ट रन आउट हो गए। अब इस रन आउट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

