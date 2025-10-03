  1. हिन्दी समाचार
VIDEO-मुझे लोग समझते थे ऋषि कपूर की नाजायज बेटी, ट्विंकल खन्ना के खुलासे से अवाक रह गई आलिया भट्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) और काजोल (Kajol) के टॉक शो ‘टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल’ (Two Much With Kajol and Twinkle) के नए एपिसोड में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और वरुण धवन (Varun Dhawan) मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और खुद से जुड़ा एक बड़ा खुलासा भी किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) और काजोल (Kajol) के टॉक शो ‘टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल’ (Two Much With Kajol and Twinkle) के नए एपिसोड में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और वरुण धवन (Varun Dhawan) मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और खुद से जुड़ा एक बड़ा खुलासा भी किया है। जो अब चर्चा का विषय बन गया है।

बता दें कि टॉक शो में ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने सालों पहले दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के जन्मदिन पर दी गईं शुभकामनाओं को याद किया है। जन्मदिन की अजीबो-गरीब शुभकामनाओं से लोगों को लगने लगा था कि ट्विंकल ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की नाजायज बेटी हैं।

शो में बात करते हुए ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने मजाकिया अंदाज में बताया कि आलिया के ससुर की वजह से मैं लगभग कपूर बन ही गई थी। मेरे जन्मदिन पर उन्होंने बड़ी उदारता से ट्वीट किया कि अरे, पता है… जब तुम अपनी मां के पेट में थीं, तब मैंने उनके लिए गाना गाया था। इसलिए सबको लगा कि मैं उनकी नाजायज बेटी हूं। ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने बताया कि ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की इस मजाकिया शुभकामना की वजह से उनको खुद आगे आकर सफाई देनी पड़ी थी। बाद में उन्होंने माफी मांगते हुए ट्वीट किया और समझाया: ‘जन्मदिन मुबारक हो। 1973 में ‘बॉबी’ में जब मैं तुम्हारी मां के लिए गाना गा रहा था, तब तुम उनके पेट में थीं।

ट्विंकल की बात सुन हैरान हुईं आलिया

टॉक शो में जब ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ये किस्सा सुना रही थीं, तो काजोल ने आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के अजीब हाव-भाव की ओर इशारा किया। ट्विंकल ने भी इसे नोटिस किया और हंसते हुए आलिया भट्ट (Alia Bhatt) से कहा,कि मैं तुम्हारी ननद नहीं हूं, यह एक गलती थी। इसके बाद वरुण धवन (Varun Dhawan)  ने भी आलिया से मजे लेते हुए कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें?

