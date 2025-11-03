VIDEO-प्रियंका गांधी बोलीं- मोदी जी को ‘अपमान मंत्रालय’ बना लेना चाहिए, ताकि बार-बार ‘अपमान की सूचियां’ बनाने में आपका समय बर्बाद न हो

  1. हिन्दी समाचार
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra) ने सोमवार को बिहार के सोनबरसा (सहरसा) में चुनावी रैली में व्यंग्य करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सुझाव दिया कि उन्हें अलग से एक ‘अपमान मंत्रालय' बनाना चाहिए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

सोनबरसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra) ने सोमवार को बिहार के सोनबरसा (सहरसा) में चुनावी रैली में व्यंग्य करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सुझाव दिया कि उन्हें अलग से एक ‘अपमान मंत्रालय’ (Ministry of Insults) बनाना चाहिए। ताकि वह बार-बार ‘अपमान की सूचियां’ बनाने में जो समय बर्बाद करते हैं, वो न करें। उन्होंने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में काम की बात नहीं, बल्कि विपक्षी दलों पर ‘अपमान करने’ के आरोप लगाते हैं। और हां, मेरे परिवार पर हुई सारी गालियों का भी रिकॉर्ड रखें एक पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी। प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने यह भी कहा कि बिहार की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) नहीं, बल्कि केंद्र चला रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा अतीत की बात करते हैं ये लोग हमेशा कहीं न कहीं से किसी के अपमान की बात निकाल लेते हैं। कर्नाटक में कहा कि विपक्ष ने कर्नाटक का अपमान किया। पश्चिम बंगाल में गए तो पश्चिम बंगाल के अपमान की बात की। बिहार में कह रहे हैं कि विपक्षी दल बिहार का अपमान कर रहे हैं।” कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि ‘मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम ‘अपमान मंत्रालय’ (Ministry of Insults) रखें ताकि उनका समय व्यर्थ न हो। वह बड़ी-बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि इसने गाली दी, उसने गाली दी, अपमान किया।

वह खुद क्या सूची बनाएंगे, यह ‘अपमान मंत्रालय’ (Ministry of Insults) बना देगा। प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने दावा किया कि बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए, जिसका मतलब है कि इन लोगों के अधिकार ख़त्म कर दिए गए। उनका कहना था कि वोट जनता को कई सारे अधिकार देता है और अगर यही चला जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। वोट चोरी जनता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है।

कांग्रेस नेता ने बिहार सरकार की महिलाओं से संबंधित योजना का हवाला देते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार चुनाव से हफ्ते भर पहले महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की घोषणा करते हैं। ये 10 हजार रुपये, 20 साल से कहां थे?उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और जनता दल (यू) की नीयत साफ नहीं है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि इनकी नीयत को पहचानो। इनसे 10 हजार रुपये ले लो, लेकिन इन्हें अपना वोट मत दो।

