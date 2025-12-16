Video-संजय निषाद, बोले- नीतीश कुमार ने नक़ाब छू दिया तो इतना पीछे पड़ गए, कहीं और छू देते तो क्या होता?

लखनऊ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) नई रिक्रूट आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। महिला हिजाब लगाकर उनके सामने पहुंची थी। नीतीश ने सबके सामने स्टेज पर उस डॉक्टर का हिजाब खींच दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब डॉक्टर नुसरत परवीन (Dr. Nusrat Parveen) की बारी आती है तो वह चेहरे पर हिजाब लगाकर पहुंचती हैं। इस पर सीएम नीतीश कुमार बोलते हैं कि ये क्या है?’ इसके बाद वह नुसरत का हिजाब खींच देते हैं।

इस घटना के बारे में जब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद (Cabinet Minister Sanjay Nishad) से पत्रकार ने सवाल दागा तो कहा कि नक़ाब छू दिया तो इतना पीछे पड़ गए, कहीं और छू देते तो क्या होता?

एक यूजर ने लिखा कि मंत्री जी शर्म कीजिए और देश की बहन बेटियों में फर्क करना बंद कीजिए। क्या मुसलमान महिला का सम्मान नहीं? क्या मुसलमान बहन इस देश की इज़्ज़त नहीं? माफी मांगिये संजय निषाद जी।

बिहार सीएम नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश मंत्री संजय निषाद के खिलाफ तहरीर.कैसरबाग पुलिस को सुमैया राना ने दिया तहरीर

