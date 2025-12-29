VIDEO: ‘पूरी गड्डी गिर गयी है 50000 रुपये की, जिस कार्यकर्ता को मिली हो दे दे…’ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में मंच से की गयी गुजारिश

Ghaziabad: यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी का गाज़ियाबाद में पहले दौरे पर गाजियाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान शहर में जगह पर पोस्टर-बैनर लगे थे और एनएच-09 पर डासना के पास इन्मेंटेक कॉलेज के निकट एक भव्य स्वागत मंच सजाया गया। लेकिन, इस कार्यक्रम के दौरान एक घटना सुर्खियों में बनी है। जहां मंच से कार्यकर्ताओं से गुजारिश की गयी कि 50000 रुपये की गड्डी कार्यक्रम स्थल पर गिर गयी है और जिसे भी मिले वापस कर दे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम में भाजपा के मंडल महामंत्री माधव कुमार की जेब से 50 हजार रुपये की गड्डी कहीं गायब हो गई। जिसके बाद नेता जी को रकम गिरने या गायब होने की भनक लगी तो वह ढूंढने में जुट गए। लेकिन, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ में नोटों की गड्डी को ढूंढना “घास के ढेर में सुई” ढूंढने के बराबर था। इस बीच, पैसे खोने की बात मंच तक जा पहुंची और भावुक गुजारिशों को दौर शुरू हो गया। भाजपा किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पंकज भारद्वाज ने मंच से कार्यकर्ताओं से अपील शुरू की।

गाजियाबाद में नेता जी की जेब से किसी ने 50 हजार की गड्डी साफ़ कर दी। मंच से खुशामद हो रही कि जिस भी कार्यकर्ता को मिली हो, कृपया दे दे। लेकिन मिली नहीं।

और अवसर था नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत कार्यक्रम का।

भारद्वाज ने अपील करते हुए कहा, “अगर किसी कार्यकर्ता भाई को ये 50 हजार रुपये मिले हों, तो वो बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया हमारे मण्डल सेवामंत्री को पकड़ा देंगे।” अब इस घटना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।