Video-‘ताऊ, कंट्रोल में रहो , तेरी छोरी की उम्र की हूं…’, लाइव शो में हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया ने स्टेज से ठरकी लोगों को सिखाया सबक

नई दिल्ली: हरियाणा की स्टार एक्ट्रेस प्रांजल दहिया (Pranjal Dahiya) अपने डांस से करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। अपने गानों से एक्ट्रेस अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। एक बार फिर प्रांजल चर्चाओं में आ गई हैं लेकिन इस बार एक्ट्रेस अपने गानों के लिए नहीं बल्कि अपने लाइव शो के लिए चर्चाओं में हैं। दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस के लाइव शो में उनके साथ बदतमीजी हुई, जिसके बाद एक्ट्रेस स्टेज से ही ऑडियंस पर भड़क (Angry) गईं और बदतमीजी करने वालों को सबक सिखाया। एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

गुस्से में तिलमिलाईं प्रांजल दहिया

प्रांजल दहिया (Pranjal Dahiya) स्टेज पर अपना शो कर रही थीं, इसी दौरान ऑडियंस इतनी बेकाबू हो गई कि कुछ लोगों ने सीमा लांघ दी। भीड़ में कुछ लोग स्टेज के करीब आकर चिल्लाते हुए प्रांजल दहिया (Pranjal Dahiya) से बदतमीजी करने की कोशिश करने लगे। ये हरकत देख प्रांजल भी चौंक गईं और उनके सब्र का बांध भी टूट गया। एक्ट्रेस अपनी परफॉर्मेंस रोककर स्टेज से ही इन लोगों की क्लास लगा दी।

क्या बोलीं एक्ट्रेस?

प्रांजल के साथ बदतमीजी करने वालों में एक बुजुर्ग भी दर्शकों में था। प्रांजल दहिया (Pranjal Dahiya) ने चिल्लाते हुए कहा कि आपकी भी बहू बेटी हैं और ताऊ तू, तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं। मुंह ना फेर जैकेट वाले तुम्हें ही कह रही हूं मैं। थोड़ा कंट्रोल में रह।’ इसके बाद प्रांजल दूसरी ओर मुड़ीं और दूसरे लोगों को कहा कि ‘सर आप थोड़ा स्टेज से दूर रहिए। हमारी परफॉर्मेंस अभी बची है। खुलकर एन्जॉय करें, लेकिन हमारे साथ भी थोड़ा सहयोग बनाकर रखें।’

कौन हैं प्रांजल दहिया?

बता दें प्रांजल दहिया (Pranjal Dahiya) हरियाणा की काफी जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। उनके गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रहते हैं। वहीं एक्ट्रेस के डांस का पूरा देश दीवाना है। हरियाणवी एक्ट्रेस प्रांजल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के फॉलोअर्स मिलियन्स में हैं। उनका ’52 गज’ गाना यूट्यूब पर आज भी सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गाना है।