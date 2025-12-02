Video Viral : संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे एक्टर राजपाल यादव, कही ऐसी बात कि हंसते-हंसते लोटपोट हुए बाबा

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव (Bollywood Actor Rajpal Yadav) हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज (Saint Premanand Maharaj) के दर्शन करने वृंदावन पहुंचे। राजपाल यादव (Rajpal Yadav) अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर हैं। प्रेमानंद बाबा से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद लोग हंसने लगे।
मथुरा। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव (Bollywood Actor Rajpal Yadav) हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज (Saint Premanand Maharaj) के दर्शन करने वृंदावन पहुंचे। राजपाल यादव (Rajpal Yadav) अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर हैं। प्रेमानंद बाबा से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद लोग हंसने लगे। बाबा प्रेमानंद तो राजपाल यादव (Rajpal Yadav) की बातें सुनकर ठहाका लगाकर हंसे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
खुद को बताया मनसुखा!
एक वीडियो ‘भजन मार्ग’ (Bhajan Marg) नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा किया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि राजपाल यादव (Rajpal Yadav) महाराज जी के पास जाते हैं। संत प्रेमानंद उनसे पूछते हैं, ‘ठीक हो’? एक्टर कहते हैं, ‘आज ठीक हूं। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा’। आगे कहते हैं, ‘एक पागलपन जैसी गलतफहमी मानकर बैठ गए कि द्वापर हुआ है, कृष्णा जी हुए हैं, सब ग्वाला हुए हैं और मुझे लगता है मनसुखा मैं ही था’। उनकी इस बात पर प्रेमानंद बहुत जोर से हंसते हैं।
‘पागलपन को रखना चाहता हूं’
राजपाल यादव (Rajpal Yadav) आगे कहते हैं, ‘यह पागलपन मैं रखना चाहता हूं’। इस पर संत प्रेमानंद कहते हैं, ‘इसे जरूर रखे रहो। पूरे भारत को हंसाने वाले, मनोरंजन करने वाले आप हो, बिल्कुल रखना’। इस पर एक्टर ने कहा कि ‘मैं अपने आपको अंदर-अंदर मनसुखा ही बोलता हूं। किसी को कष्ट न हो गुरुदेव बस यही कामना है’।
संत प्रेमानंद ने दिया नाम जप का सुझाव
इसके बाद संत प्रेमानंद ने राजपाल यादव (Rajpal Yadav) से उनका प्रिय नाम पूछा। एक्टर ने उनके सामने कुछ मंत्र भी सुनाए। इस मुलाकात के दौरान प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) ने अभिनेता को निरंतर नाम जप करने का सुझाव दिया। इस पर राजपाल यादव ने कहा कि वे धन्य हो गए।