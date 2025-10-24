Video Viral : दवाई को कैसे पता चलता है दर्द कहां है? यूजर ने लिखा Neet 2026 क्वेश्चन लीक कर दिया भाई ने

Video Viral : क्या कभी आपके मन में भी दवाई लेते वक्त इस तरह के सवाल उठे हैं कि आखिर दवाइयों को कैसे पता कि दर्द कहां है? अगर हां तो वायरल वीडियो (Viral Video) में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हालांकि जवाब सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।

बता दें कि मजाकिया ढंग से तैयार किए गए इस वायरल वीडियो में दवाइयों को लेकर इस गंभीर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की गई है। इस सवाल को LKG Mains के स्तर का बताया गया है और वीडियो में क्रिएटर को सवाल को बेहद गंभीरता से पढ़ते और फिर उसका जवाब देते हुए सुना जा सकता है।

वीडियो की शुरुआत में क्रिएटर एक कागज पर लिखे सवाल को पढ़ता है कि दवाई को कैसे पता चलता है कि हमें कहां दर्द हो रहा है? जिससे वो हमें ठीक कर देती है। इसके बाद वह जवाब में कहता है,कि कुछ लोग कहते हैं दवाई में जीपीएस (GPS) लगा होता, जिससे उसे दर्द का पता चल जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता जब हम डॉक्टर को बताते हैं कि कहां पर दर्द हो रहा है तो अक्सर दवाई उस चीज को सुन लेती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि कहां पर दर्द है?

सोशल मीडिया पर वीडियो को 1.5 मिलियन से व्यूज मिल चुके हैं। कई यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। एक यूजर ने लिखा,कि भाई आपसे पढ़कर UPSC क्लीयर कर लिया। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि भाई मेरा LKG Mains क्लीयर हो गया, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम (Interview Guidance Program) कब लाइएगा? एक अन्य शख्स ने लिखा कि Neet 2026 क्वेश्चन लीक कर दिया भाई ने।