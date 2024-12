Video Viral : संभल में बकायेदारों की बिजली काटने पोल पर चढ़ा लाइन मैन, सीढ़ी पर चढ़ी महिला ने पूछा- बिल जमा, फिर क्यों लाइन काटी?

Video Viral : संभल में बकायेदारों की बिजली काटने पोल पर चढ़ा लाइन मैन, सीढ़ी पर चढ़ी महिला ने पूछा- बिल जमा, फिर क्यों लाइन काटी?

यूपी (UP) के संभल जिले (Sambhal District) में बीते कुछ दिनों से बिजली विभाग (Electricity Department) सुर्खियों में है। अभी हाल ही में सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Member of Parliament Ziaur Rahman Barq) के घर की बिजली काट दी थी। आरोप लगाया कि सासंद के घर की मीटर रीडिंग जीरो (Meter Reading Zero) आई है।