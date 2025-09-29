  1. हिन्दी समाचार
  Video Viral : रामलीला के मंच पर अश्लील नृत्य, श्री चेतगंज में नगरवधुओं ने जमकर लगाए ठुमके

श्री चेतगंज की रामलीला (Shri Chetganj Ramlila) में अश्लील गीतों (Obscene Songs) पर नगरवधुओं ने जमकर ठुमके लगाए। जहां मंच पर एक तरफ राम और लक्ष्मण के स्वरूपों की आरती हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर नगर वधुएं अश्लील गीतों (Obscene Songs)  पर ठुमके लगा रही थीं।

By संतोष सिंह 
वाराणसी। श्री चेतगंज की रामलीला (Shri Chetganj Ramlila) में अश्लील गीतों (Obscene Songs) पर नगरवधुओं ने जमकर ठुमके लगाए। जहां मंच पर एक तरफ राम और लक्ष्मण के स्वरूपों की आरती हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर नगर वधुएं अश्लील गीतों (Obscene Songs)  पर ठुमके लगा रही थीं। बीती रात नृत्य का वीडियो वायरल (Video Viral) होने के बाद लीला समिति ने आम श्रद्धालुओं से माफी मांगी है।

श्री चेतगंज रामलीला समिति (Shri Chetganj Ramlila Committee) की ओर से बीती रात बाबा लोढ़ेनाथ मंदिर (Baba Lodhnath Temple) से पिसनहरिया कुआं रामकटोरा पर ताड़का वध की लीला हो रही थी। लीला के दौरान जब राम और लक्ष्मण की आरती उतारी जा रही थी, वहीं मंच पर नगरवधुओं का नृत्य शुरू हो गया। भोजपुरी के अश्लील गीतों (Obscene Songs)  पर नगरवधुएं नृत्य कर रही थीं। सामने बैठे लीला प्रेमी भी इस नृत्य को देख रहे थे।

नगरवधुओं ने लेले अइहा सेंट गमकऊआ राजा जी… पर थिरकना शुरू किया तो कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा। वीडियो देखने के बाद लीला प्रेमियों ने इस घटना की निंदा शुरू कर दी। श्री चेतगंज रामलीला समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता उर्फ बच्चू (Ajay Gupta, alias Bachchu, President of the Sri Chetganj Ramlila Committee) ने बताया कि यह घटना बेहद शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। वह बीमार होने के कारण लीला में शामिल नहीं हो पाए थे। जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी।

