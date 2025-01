Video Viral : घर के बाहर सो रहे कुत्ते के पिल्ले को सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी ने कार से चार बार रौंदा, क्रूरता सीसीटीवी में कैद, गिरफ्तार

यूपी (UP) के बुलंदशहर जिले (Bulandshahr District) में एक कुत्ते के बच्चे(पप्पी) पर वैगन आर कार को एक या दो बार नहीं बल्कि 4 बार चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। CO सिटी ऋजुल कुमार (CO City Rijul Kumar) ने बताया कि पप्पी पर कार चढ़ाने के मामले में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।