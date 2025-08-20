VIDEO VIRAL : शिखर धवन और युजवेंद्र चहल का फनी वीडियो इंटरनेट पर मचा रहा है धूम, ‘महाभारत’ का मजेदार सीन किया रिक्रिएट

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के दो जाने-माने चेहरे, शिखर धवन (Shikhar Dhawan ) और युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal), एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह क्रिकेट का कोई मैच नहीं, बल्कि उनका एक नया फनी वीडियो है जो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।

महाभारत के सीन में क्रिकेटरों का फनी अंदाज़



इस वायरल वीडियो में, धवन और चहल ने मशहूर टीवी सीरियल ‘महाभारत’ (Mahabharata) के एक सीन को अपने अंदाज़ में रिक्रिएट किया है। वीडियो में शिखर धवन ‘दुर्योधन’ के रोल में हैं और युजवेंद्र चहल ‘शकुनि मामा’ बने हैं। दोनों ने इतनी शानदार और मजाकिया एक्टिंग की है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। उनके डायलॉग बोलने का तरीका और चेहरे के एक्सप्रेशन वाकई कमाल के हैं।

फैंस को भाई दोनों की जुगलबंदी

शिखर धवन ने यह वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, और देखते ही देखते यह वायरल हो गया। वीडियो पर अब तक लाखों लाइक्स आ चुके हैं और हजारों फैंस ने मजेदार कमेंट्स किए हैं। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि इन दोनों क्रिकेटर्स को अब फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए।

क्रिकेट के साथ-साथ एंटरटेनमेंट में भी जलवा

आपको बता दें कि शिखर धवन, जो लंबे समय तक टीम इंडिया के ओपनर रहे, अब क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं। वहीं, युजवेंद्र चहल अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। हाल ही में वो आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स की तरफ से फाइनल तक खेले थे।

साफ है कि क्रिकेट के मैदान पर अपने खेल से दिल जीतने वाले ये खिलाड़ी अब सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का यह नया अंदाज़ बहुत पसंद आ रहा है।