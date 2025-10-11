Video Viral : जहां प्यार होता है, वहां कलह नहीं होती, ये क्या? एक नहीं दो-दो पत्नियों ने रखा करवा चौथ व्रत

यूपी के आगरा जिले में करवा चौथ पर्व (Karva Chauth Festival) पर एक अनोखा नजारा सोशल मीडिया पर देखने को मिला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक पति अपनी दो पत्नियों को एक साथ करवा चौथ (Karva Chauth Fast)का व्रत खुलवाता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पत्नियां अपने पति के साथ खुश हैं और एक साथ ही सभी रहते हैं।
Video Viral : जहां प्यार होता है, वहां कलह नहीं होती, आगरा में पति दो पत्नियों का एक साथ खुलवाया करवा चौथ व्रत ।आगरा के नगला बिहारी निवासी रामबाबू निषाद की दो पत्नियों ने करवाचौथ का एक साथ रखा व्रत ।#Agra #KarwaChauth pic.twitter.com/pNB2Rq8dMj
मामला एत्माद्दौला थाना (Etmaddaula Police Station) क्षेत्र के नगला बिहारी का है। यहां के निवासी रामबाबू निषाद (Rambabu Nishad) की दो पत्नियां हैं। दोनों पत्नियों ने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उन्होंने दोनों को एक साथ व्रत खुलवाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। देखते ही देखते यह वायरल हो गया। रामबाबू निषाद (Rambabu Nishad) का कहना है कि जीवन साथी साथ दे तो सब कुछ मुमकिन है।
यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। दोनों पत्नियों ने एक साथ पति की लंबी आयु के लिए सुबह से करवाचौथ का व्रत (Karva Chauth Fast) रखा। इसके बाद शाम के समय दोनों ने पूजा के बाद एक साथ चंद्रमा के दर्शन करते हुए अर्घ्य दिया। इसके बाद दोनों पत्नियों ने एक साथ अपने पति के गले मे फूलों की माला डालकर पैर छुए। उसके बाद रामबाबू निषाद (Rambabu Nishad) के हाथ से पानी पीते हुए अपना व्रत खोला।