  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video Viral : जहां प्यार होता है, वहां कलह नहीं होती, ये क्या? एक नहीं दो-दो पत्नियों ने रखा करवा चौथ व्रत

Video Viral : जहां प्यार होता है, वहां कलह नहीं होती, ये क्या? एक नहीं दो-दो पत्नियों ने रखा करवा चौथ व्रत

यूपी के आगरा जिले में करवा चौथ पर्व (Karva Chauth Festival) पर एक अनोखा नजारा सोशल मीडिया पर देखने को मिला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक पति अपनी दो पत्नियों को एक साथ करवा चौथ (Karva Chauth Fast)का व्रत खुलवाता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पत्नियां अपने पति के साथ खुश हैं और एक साथ ही सभी रहते हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

आगरा। यूपी के आगरा जिले में करवा चौथ पर्व (Karva Chauth Festival) पर एक अनोखा नजारा सोशल मीडिया पर देखने को मिला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक पति अपनी दो पत्नियों को एक साथ करवा चौथ (Karva Chauth Fast)का व्रत खुलवाता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पत्नियां अपने पति के साथ खुश हैं और एक साथ ही सभी रहते हैं। उनका मानना है कि जहां प्यार होता है, वहां कलह नहीं होती है।

पढ़ें :- Video Viral: 15 पत्नियां, 30 बच्चे और 100 नौकर, अबू धाबी एयरपोर्ट पर अफ्रीकी राजा का कुनबा देख उड़े लोगों के होश

मामला एत्माद्दौला थाना (Etmaddaula Police Station) क्षेत्र के नगला बिहारी का है। यहां के निवासी रामबाबू निषाद (Rambabu Nishad) की दो पत्नियां हैं। दोनों पत्नियों ने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उन्होंने दोनों को एक साथ व्रत खुलवाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। देखते ही देखते यह वायरल हो गया। रामबाबू निषाद (Rambabu Nishad) का कहना है कि जीवन साथी साथ दे तो सब कुछ मुमकिन है।

पढ़ें :- Video Viral : विजयादशमी पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, दिखा हथियारों का जखीरा

यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। दोनों पत्नियों ने एक साथ पति की लंबी आयु के लिए सुबह से करवाचौथ का व्रत (Karva Chauth Fast) रखा। इसके बाद शाम के समय दोनों ने पूजा के बाद एक साथ चंद्रमा के दर्शन करते हुए अर्घ्य दिया। इसके बाद दोनों पत्नियों ने एक साथ अपने पति के गले मे फूलों की माला डालकर पैर छुए। उसके बाद रामबाबू निषाद (Rambabu Nishad) के हाथ से पानी पीते हुए अपना व्रत खोला।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO: उत्तर प्रदेश की महिला ने 48 साल में पहली बार देश के लिए जीता मिसेज यूनिवर्स का खिताब, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दी बधाई

VIDEO: उत्तर प्रदेश की महिला ने 48 साल में पहली बार देश...

बागपत मस्जिद के अंदर मौलाना की पत्नी व दो बेटियों की बेरहमी से हत्या, मौलाना इब्राहीम देवबंद गए थे कार्यक्रम में

बागपत मस्जिद के अंदर मौलाना की पत्नी व दो बेटियों की बेरहमी...

VIDEO-अयोध्या नगर निगम ने ठेले वालों को दी तालिबानी सजा, पहले उल्टा खड़ा किया, फिर कराई उठक-बैठक , महापौर ने दिए जांच के आदेश

VIDEO-अयोध्या नगर निगम ने ठेले वालों को दी तालिबानी सजा, पहले उल्टा...

छठ महापर्व पर 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेने फिर भी नहीं मिल रहा है कंफर्म टिकट

छठ महापर्व पर 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेने फिर भी नहीं...

बाइक शोरूम मालिक हत्याकांड मामले में फरार चल रही पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय राजस्थान से गिरफ्तार, हत्या की बताई ये वजह

बाइक शोरूम मालिक हत्याकांड मामले में फरार चल रही पूर्व महामंडलेश्वर पूजा...

Video Viral : जहां प्यार होता है, वहां कलह नहीं होती, ये क्या? एक नहीं दो-दो पत्नियों ने रखा करवा चौथ व्रत

Video Viral : जहां प्यार होता है, वहां कलह नहीं होती, ये...