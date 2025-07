VIDEO: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रहता है? कपिल के सवाल पर कोच गंभीर ने दिया ऐसा जवाब कि बोलती हो गयी बंद

Gautam Gambhir in The Great Indian Kapil Show Season 3: भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3’ शो में भारतीय क्रिकेट जानी-मानी हस्तियां नजर आणी वाली हैं। जिसमें कपिल शर्मा मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर, विकेटकीफर बल्लेबाज ऋषभ पंत, स्पिनर युजवेंद्र चहल और युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से मजेदार सवाल पूछते नजर आएंगे। हालांकि, इस एपिसोड में कपिल शर्मा के साथ कुछ ऐसा होने वाला है।

दरअसल, कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शो पर अक्सर सिलेब्रिटीज की मौज लेते नजर आते हैं, लेकिन इस बार हेड कोच गंभीर उल्टा कपिल की मौज ले लेंगे। इस एपिसोड का प्रोमो सामने आया है। जिसमें कपिल मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के माहौल पर सवाल करते हैं। तभी कोच गंभीर हाजिर-जवाबी से कपिल की मौज लेते हैं। प्रोमो में कपिल शर्मा शो में पहुंचे इंडियन प्लेयर्स से पूछते हैं, ‘ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होता है? गौतम भाई सीरियस भी होते हैं आपके साथ?’

कपिल के सवाल पर ऋषभ पंत कहते हैं- ‘जब मैच ऊपर-नीचे होता है तो यार सब टेंस्ड हो जाते हैं। इसमें क्या है, ये तो क्रिकेट का हिस्सा है।’ तभी गंभीर इस सवाल पर कपिल की बोलती बंद कर देते हैं और हर कोई हंसने लगता है। ड्रेसिंग रूम के माहौल के सवाल पर वह कहते हैं- ‘ये तो वही बात है कि शो अच्छा नहीं चल रहा हो तो कैसी सिचुएशन होगी।’ कपिल को इस जवाब को उम्मीद नहीं थी, वह बोलते हैं- ‘सारी बातें मेरे पे ही डालनी है। आज आपने देखा गौतम जी का नया रूप।’

