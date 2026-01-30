VIDEO : जब कप्तान सूर्या ने संजू का उन्हीं के घर पर करने लगे वेलकम, बीसीसीआई ने शेयर किया मजेदार वीडियो

  1. हिन्दी समाचार
India vs New Zealand 5th T20I : भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20आई सीरीज का आखिरी (पांचवां) मैच शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। मेजबान टीम सीरीज में 3-1 से आगे है और आखिरी मैच के लिए भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम लैंड कर चुकी है। जहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव लोकल बॉय संजू सैमसन का स्वागत करते आए। बीसीसीआई ने इस मजेदार पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

बीसीसीआई ने केरल के तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट से निकलते समय भारतीय टीम का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मुख्य रूप से संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव एयरपोर्ट पर दिख रहे हैं, जहां भारी भीड़ उनके स्वागत के लिए पहले से मौजूद है। यह “God’s own country” (केरल) में संजू सैमसन के घरेलू मैदान का संदर्भ है।  वीडियो में हल्की-फुल्की मस्ती है, और सबटाइटल्स से डायलॉग इस प्रकार हैं: सूर्यकुमार यादव सनग्लासेस लगाए, इशारा करते हुए कहते हैं- God’s own country (केरल) में संजू सैमसन के लिए रास्ता दो। यहां उसके सामने ना आओ।”

इस पर संजू सैमसन मुस्कुराते हुए, कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं- “God’s own country को देखकर। अच्छा लग रहा है। हमेशा अच्छा लगता है लेकिन इस बार बहुत स्पेशल है।” बाकी वीडियो में टीम के अन्य सदस्य चलते हुए दिखते हैं, और अंत में भीड़ की झलकियां है। बता दें कि दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी मैच शनिवार शाम 7:00 बजे से ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है।

