Vietnam Typhoon Kajiki :  मध्य वियतनाम में तूफान काजिकी का कहर , सात लोगों की मौत

Vietnam Typhoon Kajiki : वियतनाम में भारी बारिश के कारण हजारों घरों को नुकसान पहुंचा और राजधानी का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो गया, जिससे कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। सोमवार को तूफ़ान काजीकी ने मध्य तट पर दस्तक दी। देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तेज़ हवाएँ चलीं, जिसके बाद कई प्रांतों में संभावित बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई।

खबरों के अनुसार, सोमवार शाम को न्घे अन और हा तिन्ह प्रांतों के बीच आए इस तूफान के कारण व्यापक बाढ़ आई, जिससे 81,500 हेक्टेयर से अधिक धान और 4,500 हेक्टेयर से अधिक फसलें नष्ट हो गईं।

भारी बारिश से राजधानी हनोई भी भीग गई, जिससे कई सड़कें जलमग्न हो गईं और कारें तथा बाइकें तेजी से बढ़ते पानी में डूब गईं, जिससे शहर के कई हिस्से ठप्प हो गए।

देश की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने कहा कि आने वाले घंटों में उत्तरी वियतनामी तट के कुछ क्षेत्रों में 70 मिलीमीटर (2.8 इंच) तक बारिश होने का अनुमान है।

थाईलैंड के आपदा निवारण एवं न्यूनीकरण विभाग के अनुसार, वियतनाम में पहुंचने के बाद, तूफान कमजोर होकर उष्णकटिबंधीय दबाव में बदल गया तथा लाओस और थाईलैंड की ओर बढ़ गया, जहां उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आठ प्रांतों में बाढ़ और भूस्खलन हुआ।