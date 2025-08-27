  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Vietnam Typhoon Kajiki :  मध्य वियतनाम में तूफान काजिकी का कहर , सात लोगों की मौत

Vietnam Typhoon Kajiki :  मध्य वियतनाम में तूफान काजिकी का कहर , सात लोगों की मौत

वियतनाम में भारी बारिश के कारण हजारों घरों को नुकसान पहुंचा और राजधानी का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो गया, जिससे कम से कम सात लोगों की मौत हो गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमेरिकी राष्ट्रपति का बिगड़ा मानसिक संतुलन! विशेषज्ञ बोले-डोनाल्ड ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के साफ दिखाई दे रहे हैं लक्षण

अमेरिकी राष्ट्रपति का बिगड़ा मानसिक संतुलन! विशेषज्ञ बोले-डोनाल्ड ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के...

'तुम्हें किसी और के लिए जीनें की जरूरत नहीं...' ChatGPT ने नाबालिग को दी सुसाइड की सलाह, OpenAI के खिलाफ केस दर्ज

'तुम्हें किसी और के लिए जीनें की जरूरत नहीं...' ChatGPT ने नाबालिग...

दुनिया की सबसे अमीर सिंगर Taylor Swift ने रचाई सगाई, अंगूठी की कीमत जानकार उड़ जाएँगे आपके होश

दुनिया की सबसे अमीर सिंगर Taylor Swift ने रचाई सगाई, अंगूठी की...

Ex-Sri Lanka President Wickremesinghe :  श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत

Ex-Sri Lanka President Wickremesinghe :  श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को भ्रष्टाचार...

Bare Necessities:बिना कपड़े 11 दिन का सफर, कीमत 43 लाख रुपए; न्यूड क्रूज को लेकर इतना क्रेज क्यों

Bare Necessities:बिना कपड़े 11 दिन का सफर, कीमत 43 लाख रुपए; न्यूड...

Vietnam Typhoon Kajiki :  मध्य वियतनाम में तूफान काजिकी का कहर , सात लोगों की मौत

Vietnam Typhoon Kajiki :  मध्य वियतनाम में तूफान काजिकी का कहर ,...