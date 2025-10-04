Rashmika Mandana Engagement : विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने कर ली सगाई? शादी डेट हुई रिविल

टॉलीवुड एक्ट्रेस राश्मिका मंदाना साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों अपने रिश्तों को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए। एक न्यूज़ के अनुसार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है। इसके साथ ही दोनों स्टार्स की शादी डेट भी सामने आ गई। वहीं रश्मिका की साड़ी पहने हुए तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है. लोगों का मानना है कि एक्ट्रेस ने इसी जोड़े में विजय के साथ सगाई की है। आइए जानते हैं की क्या है पूरा मामला

विजय और रश्मिका की सगाई

एक मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने सगाई कर ली है. उन्होंने एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की है. समारोह में सिर्फ दोनों स्टार्स के परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल थे. हालांकि अभी तक विजय और रश्मिका की तरफ से अपनी सगाई की आधिकारिक घोषणा नहीं जारी किया गया है।

कब होगी विजय और रश्मिका की शादी?

इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि विजय और रश्मिका की शादी की तारीख अगले साल 2026 के फरवरी महीने में रखी गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि विजय और रश्मिका अभी अपनी शादी की अनाउंसमेंट को टालना चाहते है जिसके कारण वो अपनी अपनी एंगेजमेंट का खुलासा नहीं कर रहे हैं।

रश्मिका मंदाना का पोस्ट

इन खबरों के बीच रश्मिका मंदाना ने अपनी तस्वीर को दशहरा के मौके पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी और उनके माथे पर तिलक था। इस फोटो के साथ रश्मिका मंदाना ने कैप्शन में लिखा कि ‘हैप्पी दशहरा मेरे प्यारे… इस साल, आप सभी ने ‘थम्मा’ के ट्रेलर और हमारे गाने को जो प्यार दिया है.’