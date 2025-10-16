विराट कोहली ने संन्यास की अटकलों पर लगाया विराम! पर्थ वनडे से पहले दिया बड़ा स्टेटमेंट

  1. हिन्दी समाचार
Virat Kohli on ODI retirement: शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम आगामी वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाना है। इस मैच से पहले पूर्व कप्तान और दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। जिनमें दावा किया जा रहा था कि कोहली की यह आखिरी सीरीज हो सकती है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, विराट कोहली ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रहस्यमी पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा, ‘आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं।’ उनके पोस्ट का आशय था कि जब आप मानसिक रूप से हार मान लेते तो ही आप असफल होते हो और सफलता दृढ़ता से मिलती है। इसके अलावा, कोहली ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि उन्होंने हार नहीं मानी हैं और वह संन्यास नहीं लेने वाले हैं।

बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। इस सीरीज के मैच एडिलेड और सिडनी में भी मैच होंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20आई सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज से पहले जब रोहित शर्मा की जगह पर शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान घोषित किया गया तो माना जाने लगा कि रोहित और कोहली के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज आखिरी होगी।

