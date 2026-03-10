  1. हिन्दी समाचार
Vitamin C Diet : विटामिन C से भरपूर हैं ये फल, फिट रहने के लिए डाइट में जरूर करें शामिल

लाइफ में हेल्दी और फिट रहने के लिए रोजाना डाइट में विटामिन C से भरपूर आहार लेना जरूरी है। विटामिन C शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने, हमारी स्किन को चमकदार बनाने और सेल्स को रिपेयर करने के लिए सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक है।

By अनूप कुमार 
Vitamin C Diet : लाइफ में हेल्दी और फिट रहने के लिए रोजाना डाइट में विटामिन C से भरपूर आहार लेना जरूरी है। विटामिन C शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने, हमारी स्किन को चमकदार बनाने और सेल्स को रिपेयर करने के लिए सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक है। क्योंकि हमारा शरीर खुद से विटामिन C नहीं बना सकता, इसलिए इसे अपनी डाइट से लेना ज़रूरी है।

संतरे
संतरे विटामिन C के सबसे पॉपुलर सोर्स में से एक है। एक मीडियम साइज़ के संतरे में लगभग 70 mg विटामिन C होता है, जो इम्यूनिटी और collagen production को सपोर्ट करता है। अपने दिन को मज़ेदार और Balanced Energy Boost देने के लिए इन्हें ताज़ा, जूस के तौर पर या सलाद में खाएं।

अमरूद
अमरूद एक ट्रॉपिकल फल है जिसमें विटामिन C बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर एक फल में 200 mg से ज़्यादा। इसका मीठा और रिच स्वाद इसे कच्चा खाने के लिए, या पालक या जैम के साथ साइड डिश के तौर पर परफेक्ट बनाता है, और यह इम्यूनिटी और स्किन ग्लो को भी बढ़ाता है।

पपीता
विटामिन C से भरपूर एक ट्रॉपिकल फल, एक कप में लगभग 95 mg विटामिन C होता है। इसके मीठे और रसीले गूदे में Digestive Enzymes और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो हेल्दी स्किन, इम्यूनिटी और better digestion में मदद करते हैं।

