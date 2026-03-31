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Snapdragon 8 Elite Gen 5 और 13000mAh बैटरी के साथ Vivo Pad 6 Pro हुआ लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

Vivo Pad 6 Pro Specs: वीवो ने अब अपने घरेलू बाज़ार चीन में अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप टैबलेट, Vivo Pad 6 Pro लॉन्च किया है। इससे पहले, नए टैबलेट को MWC 2026 में भी पेश किया गया था। यह टैबलेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC से पावर्ड है। Vivo के अनुसार, यह लगभग 13 नेटिव 4K गेम्स को भी सपोर्ट करता है।

By Abhimanyu 
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Vivo Pad 6 Pro Specs: वीवो ने अब अपने घरेलू बाज़ार चीन में अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप टैबलेट, Vivo Pad 6 Pro लॉन्च किया है। इससे पहले, नए टैबलेट को MWC 2026 में भी पेश किया गया था। यह टैबलेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC से पावर्ड है। Vivo के अनुसार, यह लगभग 13 नेटिव 4K गेम्स को भी सपोर्ट करता है।

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Vivo Pad 6 Pro के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, डिवाइस में 13.2″ का डिस्प्ले है जिसमें 4K अल्ट्रा हाई रिज़ॉल्यूशन, 144Hz ई-स्पोर्ट्स-लेवल की स्मूथनेस है, और HBM मोड में यह 1200nits तक की ब्राइटनेस देता है। Vivo ने इसमें खुद से डेवलप की गई डुअल साइड लाइट इंसिडेंट टेक लगाई है, और इसके अलावा इसमें Dolby Vision, HDR इमेज एन्हांसमेंट इंजन, और इको-ग्रेड कलर मैनेजमेंट भी मिलता है। मोशन सिकनेस विज़ुअल एड, नैचुरल आराम के लिए आस-पास की रोशनी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना, कई ब्राइटनेस एडैप्टेशन मोड्स को सपोर्ट करना, कागज़ जैसे रंग और टेक्सचर, TÜV Rheinland हार्डवेयर-लेवल लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ फुल DC डिमिंग और फ्लिकर-फ्री होना भी इसके डिस्प्ले फीचर्स हैं।

Vivo Pad 6 Pro में 8-स्पीकर हैं जो एक पैनोरमिक अकूस्टिक सिस्टम देते हैं। ऑडियो के बारे में और बात करें तो, यह खुद से डेवलप किए गए Super Audio 7.0 साउंड इफ़ेक्ट के साथ 3D स्पेशल लिसनिंग का अनुभव देता है। FM पसंद करने वालों के लिए, इसमें 10-बैंड FM इक्वलाइज़र है। यह Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC से पावर्ड है, जिसके साथ LPDDR5X RAM और UFS 4.1 पर आधारित इंटरनल स्टोरेज दी गई है। AnTuTu बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो, इसने 4.41 मिलियन का स्कोर हासिल किया है, जो कि, वैसे, Honor MagicPad 3 Pro 13.3 के मौजूदा बेंचमार्क स्कोर को पार कर गया है। इस स्कोर के साथ, यह शायद मार्च महीने के लिए AnTuTu बेंचमार्क लिस्टिंग में टॉप पर रहेगा।

गेमिंग के लिए, यह डिवाइस इन-गेम लाइव स्क्रीनशॉट्स, FPS गेम्स के लिए बेहतर साउंड पोज़िशनिंग को सपोर्ट करता है, और एक ज़्यादा स्मूथ और साफ़ गेमिंग अनुभव के लिए सुपर-रिज़ॉल्यूशन और फ्रेम एन्हांसमेंट फीचर्स भी देता है, हालाँकि ये सिर्फ़ सपोर्टेड टाइटल्स तक ही सीमित हैं। ज़्यादा गेमिंग करने पर गर्मी पैदा होती है, और इसके लिए Vivo ने एक थ्री-डाइमेंशनल हीट डिसिपेशन सिस्टम जोड़ा है, जिसमें VC और सुपरकंडक्टिंग ग्रेफाइट का कुल हीट डिसिपेशन एरिया 71446mm2 है। इसके ज़रिए, Vivo का दावा है कि पिछले मॉडल के मुकाबले हीट डिसिपेशन में 15% का सुधार हुआ है।

Vivo Pad 6 Pro में 13000mAh की बहुत बड़ी बैटरी है, जो 66W फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। Vivo का दावा है कि यह बैटरी 78 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम या 13.1 घंटे तक लगातार ऑनलाइन शॉर्ट वीडियो देखने का समय दे सकती है। इसके अलावा, इसमें डायरेक्ट ड्राइव पावर सप्लाई भी दी गई है, जो चार्जिंग के दौरान डिवाइस का तापमान कंट्रोल में रखती है। इतना ही नहीं, इस डिवाइस में ‘Clean background processes’ और ‘Intelligent sleep mode’ भी मिलते हैं, जो लंबे समय तक पावर बचाने और स्टैंडबाय टाइम बनाए रखने में मदद करते हैं।

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