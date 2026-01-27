  1. हिन्दी समाचार
Vivo X200T 5G launched : वीवो X200T 5G हुआ भारत में लॉन्च , जाने पावरफुल प्रोसेसर और कैमरा

वीवो X200T 5G हुआ भारत में लॉन्च हो गया है। फोन की  अहम खासियतों की बात करें तो इस वीवो मोबाइल फोन में 50MP टेलीफोटो कैमरा, 6200mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Vivo X200T 5G launched : वीवो X200T 5G हुआ भारत में लॉन्च हो गया है। फोन की  अहम खासियतों की बात करें तो इस वीवो मोबाइल फोन में 50MP टेलीफोटो कैमरा, 6200mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह फोन 5 साल OS और 7 साल सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ उतारा गया है। इस हैंडसेट को 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा जैसी खूबियों के साथ लाया गया है। इस लेटेस्ट वीवो फोन में दमदार बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और पावरफुल प्रोसेसर भी मिलता है। इस फोन को पांच साल तक ओएस और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे।

पढ़ें :- iQOO 15R की लॉन्च डेट का ऐलान, इस दिन भारत में स्मार्टफोन की होगी एंट्री

वहीं कीमत की बात करें तो इस वीवो मोबाइल के 12 जीबी/256 जीबी वेरिएंट को 59,999 रुपए और 12 जीबी/512 जीबी वेरिएंट को 69,999 रुपए में लॉन्च किया गया है।  इस प्राइस रेंज में वीवो कंपनी का ये नया फोन Motorola Signature और OPPO Reno15 Pro Mini को कांटे की टक्कर देगा। इस फोन के साथ 5000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक दिया जाएगा, इसके अलावा कंपनी की तरफ से आप लोगों को 1 साल की फ्री एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी।

डिस्प्ले : इस वीवो फोन में 6.67 इंच एमोलेड फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन वाली डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है।

चिपसेट : स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए इस वीवो फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400 प्लस चिपसेट का इस्तेमाल हुआ है।

बैटरी : फोन में जान फूंकने के लिए 6200 एमएएच की दमदार बैटरी दी गई है जो 40 वॉट वायरलेस और 90 वॉट फ्लैश चार्ज सपोर्ट करती है।

पढ़ें :- OPPO का अगले K-सीरीज़ स्मार्टफोन को भारत में जल्द होगा लॉन्च, फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट लाइव

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
