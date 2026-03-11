  1. हिन्दी समाचार
  3. MediaTek Dimensity 7360 Turbo SoC और 6.75 इंच Dotch LCD डिस्प्ले के साथ Vivo Y51 Pro भारत में लॉन्च, चेक करें कीमत

Vivo Y51 Pro launched in India : वीवो ने ऑफिशियली Vivo Y51 Pro 5G को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसमें MediaTek Dimensity 7360 Turbo SoC (4 nm) है, जिसे AnTuTu स्कोर 920,000+ मिला है, और इसमें 8GB + 8GB (वर्चुअल RAM) LPDDR4X और 256GB तक UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज है। फोन में माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा नहीं है।

Vivo Y51 Pro 5G स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलता है और इसमें OriginIsland, Spring Animation जैसे कई सॉफ्टवेयर फीचर हैं। फोन में 7200mAh (रेटेड 7060mAh) की बैटरी है जो 44W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, और Vivo के अनुसार, फोन एक बार चार्ज करने पर 95 घंटे तक का प्लेबैक दे सकता है।

नए वीवो फोन में 6.75″ Dotch LCD डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1250 nits HBM पीक ब्राइटनेस देता है। डिस्प्ले TÜV लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो आंखों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके डिज़ाइन पर बेहतरीन काम हुआ है, जिसमें एक सीमलेस वन-पीस फ्रेम और 3D क्वाड-कर्व्ड बैक है, जो आरामदायक पकड़ देता है।

Vivo Y51 Pro 5G में पीछे की तरफ 50MP का मेन कैमरा और LED फ्लैश और ऑरा लाइटिंग के साथ 2MP का डेप्थ सेंसर है, जबकि सामने की तरफ 8MP का सेल्फी शूटर है।यह डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68/IP69 रेटिंग भी देता है और गीले हाथ से छूने पर भी सपोर्ट करता है। आपको वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके फोन से धूल या पानी हटाने का ऑप्शन भी मिलता है।

AI सुपरलिंक के साथ, वीवो 360° सिग्नल कवरेज और AI-पावर्ड नेटवर्क सिलेक्शन का दावा करता है, जो 85.7% कॉल ड्रॉप और लिफ्ट में 58.6% इंटरनेट लैग को कम करता है। दूसरे AI फीचर्स में AI क्रिएशन, AI कैप्शन, AI ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट और AI इरेज़ शामिल हैं। इसमें सुपर ऑडियो एल्गोरिदम से चलने वाले 400% तक वॉल्यूम बूस्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं, जो एक रिच और इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं।

 Vivo Y51 Pro 5G की कीमत और उपलब्धता

Vivo Y51 Pro 5G फोन फेस्टिव रेड और नोबल गोल्ड कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, जिसके 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत INR 24,999 और 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है। यह फोन 11 मार्च से वीवो इंडिया वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और दूसरे ऑथराइज़्ड रिटेलर्स से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

लॉन्च ऑफर्स में शामिल हैं- 2,500 तक रुपये का कैशबैक (ऑफर 8 मार्च से 16 मार्च तक वैलिड)। या 10 महीने तक ज़ीरो डाउन पेमेंट (चुनिंदा बैंकिंग पार्टनर्स के साथ उपलब्ध), जियो यूज़र्स के लिए, Rs 1,199 के प्रीपेड प्लान पर छह महीने के लिए 10 OTT ऐप्स का फ्री प्रीमियम एक्सेस, 8 मार्च से 14 मार्च तक 70% तक का डिस्काउंट, और 15 मार्च से 31 मार्च तक स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन और एक्सटेंडेड वारंटी प्लान पर 40% तक का डिस्काउंट वैलिड है।

