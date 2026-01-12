Washington Sundar Replacement : दिल्ली के आयुष बडोनी की चमकी किस्मत, वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम इंडिया में मिली जगह

Washington Sundar Replacement : आयुष बडोनी को पहली बार भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है, वह वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में आए हैं। वह राजकोट में टीम से जुड़ेंगे, जो दूसरे वनडे का वेन्यू है। सुंदर को वनडे सीरीज़ के बाकी दो मैचों से बाहर कर दिया गया है।

बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को रविवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान बॉलिंग करते समय अपनी बाईं निचली पसली में तेज़ दर्द महसूस हुआ। उनका आगे स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद BCCI मेडिकल टीम एक्सपर्ट की राय लेगी।

वाशिंगटन सुंदर को IDFC फर्स्ट बैंक वनडे सीरीज़ के बाकी दो मैचों से बाहर कर दिया गया है। पुरुष चयन समिति ने उनकी जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया है। बडोनी दूसरे वनडे के वेन्यू राजकोट में टीम से जुड़ेंगे।

कौन हैं आयुष बडोनी?

26 वर्षीय बल्लेबाज डोमेस्टिक में दिल्ली टीम और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं। 21 फर्स्ट क्लास मैचों में उनके नाम 1681 रन हैं, इसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। बडोनी ने लिस्ट ए में खेले 27 मैचों में 693 रन बनाए, इसमें उनके नाम 1 शतक और 5 अर्धशतक हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास में 22, लिस्ट ए में 18 लिए हैं।

बडोनी ने टी20 96 मैचों में 1788 रन बनाए, जिसमें 10 अर्धशतक शामिल हैं और 17 विकेट भी झटके हैं। वह आईपीएल 2022 से लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा रहे हैं। इस दौरान 4 सीजन में खेले 56 मैचों में उन्होंने 963 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक हैं।