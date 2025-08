'हम कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे, पर कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे...' कोच गंभीर ने आलोचकों को दिया करारा जवाब

Coach Gambhir’s reaction on victory in Oval Test: इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के अंतिम मैच में भारत ने 6 रनों से रोमांचक जीत हासिल की। इस मैच में सीरीज दांव पर थी, लेकिन भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के असाधारण प्रदर्शन ने हारी हुई बाजी को पलट दिया। इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस बीच हेड कोच गौतम गंभीर ने एक लाइन में आलोचकों को करार जवाब दिया है।

दरअसल, बतौर हेड कोच गौतम गंभीर के लिए टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। उनके कार्यकाल में भारत को अपने घर में पहली बार टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा, जब न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीत दर्ज की थी। इसके बाद टीम को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से हार का सामना करना पड़ा और टीम डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह नहीं बना सकी। इंग्लैंड दौरे से पहले दो टेस्ट सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कोच गंभीर की आलोचना हो रही थी। वहीं, एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 ड्रॉ कराने के बाद भारतीय कोच ने आलोचकों को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया है। ओवल टेस्ट में जीत के बाद गंभीर ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘हम कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे शाबाश लड़कों!’

We’ll win some, we’ll lose some…. but we’ll NEVER surrender! 🇮🇳 Well done boys! pic.twitter.com/lZ5pk4C4A5

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 4, 2025