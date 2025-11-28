Weight Loss : ये जूस फैट को छूमंतर कर देता है ,  इस तरह करें इसका सेवन

  1. हिन्दी समाचार
आजकल की जीवन शैली में फैट की समस्या आम हो गई है। लोग फैट कम करने के लिए तरह तरह के जतन करते है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Weight Loss : आजकल की जीवन शैली में फैट की समस्या आम हो गई है। लोग फैट कम करने के लिए तरह तरह के जतन करते है। डाइटिंग, जिम और एक्सरसाइज करते-करते थक जाते हैं। ऐसी स्थिति में वजन कम करने के लिए लौकी असरदार उपाय साबित होती है।  रोजाना सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है और वजन धीरे-धीरे कम होता है।

 पोषण और फायदे
लौकी के जूस के कई फायदे है। ये जूस पाचन तंत्र को ठीक रखता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। इसके नियमित सेवन से शरीर को पर्याप्त पानी मिलता है और थकान भी कम होती है। यहां इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि वजन घटाना कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए संयम, नियमितता और धैर्य जरूरी है।

विटामिन
विटामिन C और B
विटामिन K
कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक

 जूस में निम्न चीजें मिला सकते हैं

काला नमक – स्वाद और डिटॉक्स के लिए
पुदीना के पत्ते – ताजगी और पाचन के लिए
जीरा – भूख नियंत्रित करने और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए

