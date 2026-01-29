Weight Loss : बेली फैट से राहत देगा संतरा , जानें सेवन का सही तरीका

  1. हिन्दी समाचार
पोषक तत्वों से भरपूर संतरा सेहत और मोटापे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये चमत्कारी फल न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि शरीर को अंदर से तरोताजा रखने का भी काम करता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Weight Loss :  पोषक तत्वों से भरपूर संतरा सेहत और मोटापे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये चमत्कारी फल न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि शरीर को अंदर से तरोताजा रखने का भी काम करता है। वहीं कैलोरी के लिहाज से देखा जाय तो संतरे में कैलोरी की मात्रा कम होती है। फाइबर और विटामिन-C भरपूर पाया जाता है। जो वजन नियंत्रित रखने में मददगार साबित होता है। ये शरीर के metabolism को एक्टिव करता है। जिससे फैट बर्न करने की प्रक्रिया तेज होती है और पेट की जिद्दी चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बढ़ते वजन और सुस्ती से परेशान रहते हैं। ऐसे में संतरा एक नेचुरल और आसान विकल्प बन सकता है, जिसे डाइट में शामिल करना भी बेहद सरल है।

पाचन के लिए बेहतर
रोजाना एक संतरा खाने से न सिर्फ पाचन बेहतर रहता है। बल्कि शरीर हल्का महसूस करता है। दिनभर एनर्जी बनी रहती है। यही वजह है कि हेल्दी और Active lifestyle के लिए संतरे को खास माना जाता है।

फैट बर्न
संतरा वजन नियंत्रित रखने में मददगार साबित होता है। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है। जिससे फैट बर्न करने की प्रक्रिया तेज होती है और पेट की जिद्दी चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बढ़ते वजन और सुस्ती से परेशान रहते हैं। ऐसे में संतरा एक नेचुरल और आसान विकल्प बन सकता है, जिसे डाइट में शामिल करना भी बेहद सरल है।

एक्टिव लाइफस्टाइल
रोजाना एक संतरा खाने से न सिर्फ पाचन बेहतर रहता है। बल्कि शरीर हल्का महसूस करता है। दिनभर एनर्जी बनी रहती है। यही वजह है कि हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए संतरे को खास माना जाता है।

खाली पेट खाएं संतरा
दिन की शुरुआत खाली पेट संतरा खाने से पाचन तंत्र सक्रिय रहता है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है।

