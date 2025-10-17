  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. क्या है नया Test Twenty क्रिकेट फॉर्मेट? जिसे सबसे बड़े और छोटे फॉर्मेट का बताया जा रहा हाईब्रिड मॉडल

क्या है नया Test Twenty क्रिकेट फॉर्मेट? जिसे सबसे बड़े और छोटे फॉर्मेट का बताया जा रहा हाईब्रिड मॉडल

What is the new Test Twenty cricket format?: पिछले कुछ सालों में दुनियाभर में वनडे की तुलना में टेस्ट और टी20आई मैच सबसे ज्यादा खेले जा रहे हैं, लेकिन अब एक नए क्रिकेट फॉर्मेट की शुरुआत होने जा रही है। यह फॉर्मेट टेस्ट और टी20आई का हाईब्रिड मॉडल बताया जा रहा है। जिसमें टी20आई की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी और टेस्ट की तरह टीमों को दो-दो बार बल्लेबाजी का मौका मिलेगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

What is the new Test Twenty cricket format?: पिछले कुछ सालों में दुनियाभर में वनडे की तुलना में टेस्ट और टी20आई मैच सबसे ज्यादा खेले जा रहे हैं, लेकिन अब एक नए क्रिकेट फॉर्मेट की शुरुआत होने जा रही है। यह फॉर्मेट टेस्ट और टी20आई का हाईब्रिड मॉडल बताया जा रहा है। जिसमें टी20आई की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी और टेस्ट की तरह टीमों को दो-दो बार बल्लेबाजी का मौका मिलेगा।

पढ़ें :- Big News: असम में सेना के कैंप पर आतंकवादी हमला, तीन जवान घायल

जानकारी के मुताबिक, खेल उद्यमी और द वन वन सिक्स नेटवर्क के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव बहिरवानी द्वारा परिकल्पित, यह नया फॉर्मेट प्रत्येक पक्ष के लिए 20-20 ओवरों की दो पारियों में खेला जाएगा, जिससे दोनों टीमों को एक ही दिन में दो बार बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। पारंपरिक परिणामों – जीत, हार, टाई या ड्रॉ – को बरकरार रखते हुए, यह छोटे प्रारूप की तात्कालिकता के साथ-साथ लाल गेंद वाले क्रिकेट की गहराई का वादा करता है।

इस नए फॉर्मेट को आधुनिक पीढ़ी के दर्शकों और खिलाड़ियों, दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया, टेस्ट ट्वेंटी क्रिकेट का साहसिक “चौथा फॉर्मेट” बनने की आकांक्षा रखता है, जो विरासत और नवीनता को समान रूप से जोड़ता है। पारंपरिक टी20 मैचों के विपरीत, जिनमें गति और आतिशबाज़ी को प्राथमिकता दी जाती है, टेस्ट ट्वेंटी छोटे फॉर्मेट के क्रिकेट में रणनीति का समावेश करता है। यह खेल 20-20 ओवरों के चार पारियों में खेला जाता है, और बीच-बीच में रणनीतिक समायोजन के लिए ब्रेक भी दिए जाते हैं, बिल्कुल पांच दिवसीय टेस्ट के संक्षिप्त संस्करण की तरह।

आयोजक इसे “टी20 के समय में टेस्ट मैच की सोच” कहते हैं, जो प्रसारण-अनुकूल तमाशे में धैर्य, योजना और सहनशक्ति लाता है। इसको क्रिकेट जगत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिला है। टेस्ट ट्वेंटी के सलाहकार बोर्ड में एबी डिविलियर्स, सर क्लाइव लॉयड, मैथ्यू हेडन और हरभजन सिंह शामिल हैं – ये चार ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खेल के युग को परिभाषित किया है।

डिविलियर्स ने कथित तौर पर इस पहल को “इरादे के साथ नवाचार” बताया और कहा कि यह अगली पीढ़ी को “एक नया सपना पूरा करने और प्रशंसकों को एक नई कहानी का अनुसरण करने का मौका देता है।” वेस्टइंडीज को पहला विश्व कप खिताब दिलाने वाले लॉयड ने कहा कि खेल ने “हमेशा अनुकूलन किया है, लेकिन कभी इतने सोच-समझकर नहीं”, और टेस्ट ट्वेंटी को आधुनिक ऊर्जा से ओतप्रोत क्रिकेट की कला और लय का पुनरुत्थान बताया।

पढ़ें :- VIDEO- टीटीपी सरगना नूर वली महसूद, बोला-मैं जिंदा हूं...,अब बेशर्म पाकिस्तान की दुनिया में हो रही है फजीहत

हेडन ने इस अवधारणा को “युगों के बीच एक सेतु” के रूप में देखा, जो युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट के पारंपरिक पक्ष का अनुभव बिना उसका रोमांच खोए करने का अवसर देता है। वहीं, हरभजन सिंह ने इस विचार को “खेल के लिए एक नई धड़कन” बताया, जो अतीत की परंपराओं को आज के युवाओं के उत्साह से जोड़ता है। राजस्थान रॉयल्स के पूर्व सीईओ माइकल फोर्डहम बहिरवानी को परिचालन में सहयोग दे रहे हैं, जो प्रारूप के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं।

किन खिलाड़ियों के लिए टेस्ट ट्वेंटी को किया गया डिजाइन

टेस्ट ट्वेंटी को 13 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों के लिए एक वैश्विक विकास पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इस पहल की प्रमुख प्रतियोगिता, जूनियर टेस्ट ट्वेंटी चैंपियनशिप™ (JTTC), 50 से अधिक देशों को कवर करेगी, जो युवाओं को पेशेवर क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए एक सुव्यवस्थित मार्ग प्रदान करेगी।

बहिरवानी के अनुसार, इसका उद्देश्य एक “एनसीएए-शैली फीडर सिस्टम” बनाना है – एक योग्यता-आधारित नेटवर्क जो सभी पृष्ठभूमि, लिंग और भौगोलिक क्षेत्रों के खिलाड़ियों को सशक्त बनाता है। डेटा एनालिटिक्स और एआई-आधारित मूल्यांकन के माध्यम से, होनहार क्रिकेटरों की निष्पक्ष रूप से खोज की जाएगी और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा पूल में रखा जाएगा।

पहला पूर्ण टेस्ट ट्वेंटी सीज़न जनवरी 2026 में शुरू होगा, जिसमें छह फ्रैंचाइज़ी शामिल होंगी – तीन भारत में स्थित और तीन अंतरराष्ट्रीय टीमें दुबई, लंदन और एक अभी तक घोषित नहीं किए गए अमेरिकी शहर से। प्रत्येक 16-खिलाड़ियों वाली टीम में आठ भारतीय और आठ विदेशी क्रिकेटर शामिल होंगे, जो स्थानीय गहराई के साथ वैश्विक प्रतिभा का मिश्रण होगा।

पढ़ें :- Sitapur Tragic Accident : उत्तराखंड से मरीज लेकर बनारस जा रही निजी एम्बुलेंस पलटी, चार की मौत

नीलामी में कुल 96 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जबकि वाइल्डकार्ड पूल में अन्य 204 क्रिकेटर – एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए – मध्य-सीज़न कॉल-अप के लिए पात्र रहेंगे। सबसे लंबे प्रारूप की भव्यता को सबसे छोटे प्रारूप के रोमांच के साथ मिलाकर, टेस्ट ट्वेंटी क्रिकेट के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी पुनर्निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है – एक ऐसा आविष्कार जो अतीत का सम्मान करते हुए निडरता से खेल के भविष्य को आकार देने का प्रयास करता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

क्या है नया Test Twenty क्रिकेट फॉर्मेट? जिसे सबसे बड़े और छोटे फॉर्मेट का बताया जा रहा हाईब्रिड मॉडल

क्या है नया Test Twenty क्रिकेट फॉर्मेट? जिसे सबसे बड़े और छोटे...

IND vs AUS: पर्थ वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा तीसरा झटका, स्टार खिलाड़ी पूरी सीरीज से बाहर

IND vs AUS: पर्थ वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा तीसरा झटका,...

IND vs AUS: कब, कितने बजे और कहां देख पाएंगे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज? जानें- पूरी डिटेल्स

IND vs AUS: कब, कितने बजे और कहां देख पाएंगे भारत बनाम...

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में शाहिद अफरीदी का घमंड करेंगे चूर-चूर, हिटमैन इतिहास रचने के बेहद करीब

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में शाहिद अफरीदी का घमंड करेंगे चूर-चूर, हिटमैन इतिहास...

Kane Williamson Joins LSG: आईपीएल 2026 से पहले LSG से जुड़े केन विलियमसन, फ्रेंचाइजी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Kane Williamson Joins LSG: आईपीएल 2026 से पहले LSG से जुड़े केन...

WTC Standings: पाकिस्तान की जीत से डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स में उथल-पुथल, भारत को हुआ भारी नुकसान

WTC Standings: पाकिस्तान की जीत से डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स में उथल-पुथल, भारत को...