टीम इंडिया को जिस बात का डर था वही हुआ, ऋषभ पंत 6 हफ्ते के लिए हुए बाहर!

Rishabh Pant out for six weeks due to toe fracture: मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 4 विकेट नुकसान 264 रन बना लिए हैं। लेकिन, इससे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का चोटिल होकर मैदान से बाहर जाना एक चिंता का विषय रहा। 37 रन पर खेल रहे पंत को पैर में गंभीर चोट लगने के बाद रिटायर हर्ट होकर स्कैन के लिए जाना पड़ा। जिसके बाद पंत को टो फ्रैक्चर (Fractured toe) के कारण छह सप्ताह के आराम की सलाह दी गई है। ये टीम के लिए एक बड़ा झटका है।