पिता विनोद संग कैसे थे अक्षय खन्ना के रिश्ते? बताया कौन लेता था उनकी जिंदगी के फैसले

फिल्म धुरंधर आने के बाद बाद एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म में उन्होंने रहमत डकैत का रोल अदा किया है। फिल्म रिलीज के बाद अक्षय का किरदार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अपने रोल और डांस से अक्षय लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं ।वहीं अक्षय खन्ना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें अक्षय एक चैनल से पिता विनोद खन्ना के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की और ये भी बताया कि उनकी जिंदगी के फैसले कौन लेता रहा है।आइए जानते हैं कि अक्षय ने क्या कुछ कहा

कैसे थे अक्षय खन्ना और विनोद खन्ना के रिश्ते

दरअसल, साल 1999 में अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर स्टारर फिल्म ताल रिलीज हुई थी. फिल्म ताल के प्रमोशन के दौरान अक्षय खन्ना ने एक चैनल से खास बातचीत की और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई किस्से भी शेयर किए. इंटरव्यू के दौरान जब अक्षय से पूछा गया कि उनके अपने पिता के साथ कैसे रिश्ते हैं, तो उन्होंने बताया कि, ” जब भी मेरे मन में कोई शक है, या कोई बात होती है तो मैं अपने पिता से खुलकर कहता हूं. वह मेरे दोस्त की तरह हैं. मैं उनसे कुछ भी बात कर सकता हूं, फिर चाहे वह मेरी फिल्म हो, या मेरा करियर हो. वह हमेशा मुझे इंफ्लूएंस करते हैं. वो हमेशा चाहते हैं कि मैं अपने आप चीजें सीखूं, वो कभी दखलंदाजी नहीं करते हैं कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ.

कौन लेता था अक्षय की लाइफ का फैसला

इस दौरान अक्षय खन्ना ने ये भी बताया कि करियर को लेकर उनकी लाइफ के फैसले कौन लेता है. एक्टर ने बताया कि, ” करियर से जुड़े फैसले मैं खुद लेते हैं, और मेरे पिता सिर्फ मुझे गाइड करते हैं.’’

1999 की सबसे बड़ी हिट थी ‘ताल’

फिल्म ताल को लेकर बात करें तो यह साल 1999 में रिलीज हुई थी और इसका डायरेक्शन सुभाष घई ने किया था. यह एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है. फिल्म में अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर के अलावा अमरीश पुरी, आलोक नाथ जैसे कलाकार नजर आए थे. यह मूवी उस साल की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है. ताल ने दुनिया भर में 50 से 51 करोड़ तक का कलेक्शन किया था