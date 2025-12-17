  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. कहीं और छूते तब क्या होता? यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बयान पर बढ़ा विवाद तो दी ये सफाई

कहीं और छूते तब क्या होता? यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बयान पर बढ़ा विवाद तो दी ये सफाई

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) का मंच पर मुस्लिम महिला महिला का बुर्का खींचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसके साथ ही वह महिला को कुछ कहते भी नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) का मंच पर मुस्लिम महिला महिला का बुर्का खींचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसके साथ ही वह महिला को कुछ कहते भी नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लेकिन इस बीच यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने कुछ ऐसा कह दिया कि बवाल बढ़ गया।

पढ़ें :- Video : अपर्णा बोलीं- महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर टिप्पणी निंदनीय, नीतीश का कृत्य और संजय निषाद का बयान  अमर्यादित, मांफी मांगें

निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने वायरल हो रहे नीतीश कुमार के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नकाब (हिजाब) छू दिया तो इतना हो गया है, कहीं और छूते तब क्या हो जाता? उनके इस बयान के बाद बवाल बढ़ गया, लेकिन इस बीच मामला बढ़ा देख संजय निषाद ने अपने बयान पर मांफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मेरे शब्द से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं वापस लेता हूं।

बयान देते वक्त ठहाके लगाते दिखे थे मंत्री

बता दें कि संजय निषाद (Sanjay Nishad) जब नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे थे तो पूरी घटना पर ठहाके लगाते भी नजर आए। इस दौरान हंसते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ नक़ाब हटाया है तो इतना हल्ला मचा है, कहीं यहां-वहां हाथ लगा देते तो कितना हल्ला मचता?

संजय निषाद ने बयान और हंसी को लेकर दी सफाई

अब इस पर सफाई देते हुए संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने कहा कि उन्होंने यह बयान हंसते हुए सहज भाव से अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में दिया। उनके मन में किसी महिला, समुदाय या धर्म के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। विपक्षी जानबूझकर इसे एजेंडे के तहत गलत तरीके से फैला रहे हैं और समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं।

पढ़ें :- BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को पीएम मोदी ने दी बधाई, बताया 'वह कर्मठ कार्यकर्ता और मेहनती नेता...'

संजय निषाद और नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज

समाजवादी पार्टी की नेता व प्रवक्ता सुमैया राणा (Samajwadi Party leader and spokesperson Sumaiya Rana) ने संजय निषाद (Sanjay Nishad) के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने संजय निषाद (Sanjay Nishad) और नीतीश कुमार के खिलाफ कैसरबाग कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं, राजद ने एक पोस्ट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100 फीसदी संघी हो चुके हैं?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Magh Mela 2026 : स्कैन टू फिक्स तकनीकी के तहत बिजली के पोल्स पर लगेंगे 15 हजार बार कोड , सोलर से 24x7 रोशन रहेंगे संगम घाट और चौराहे

Magh Mela 2026 : स्कैन टू फिक्स तकनीकी के तहत बिजली के...

कहीं और छूते तब क्या होता? यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बयान पर बढ़ा विवाद तो दी ये सफाई

कहीं और छूते तब क्या होता? यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद...

Video : अपर्णा बोलीं- महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर टिप्पणी निंदनीय, नीतीश का कृत्य और संजय निषाद का बयान  अमर्यादित, मांफी मांगें

Video : अपर्णा बोलीं- महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर टिप्पणी...

UP में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, अब सिर्फ 4 विभागों से लेनी पड़ेगी NOC

UP में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, अब सिर्फ 4 विभागों से...

बैंक अफसर की सतर्कता से राजधानी लखनऊ में 1.21 करोड़ रुपये की ठगी टली, बड़ा सवाल कहां से मिलता है साइबर ठगों को सारा ब्यौरा?

बैंक अफसर की सतर्कता से राजधानी लखनऊ में 1.21 करोड़ रुपये की...

“नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष ने परखी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, ठेकेदारों को चेतावनी”

“नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष ने परखी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, ठेकेदारों को...