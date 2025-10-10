  1. हिन्दी समाचार
  3. अखिलेश यादव और आजम खान के जो भी संबंध हैं, वह उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ता है, बसपा की विचार धारा अलग हैं आज तक बसपा से गठबंधन नहीं किया:- भूपेंद्र चौधरी

रामपुर में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर सवाल पूछे जाने पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव और आजम खान के जो भी संबंध हैं, वह उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ता है. इसे राजनीतिक रूप से ज्यादा तूल देना उचित नहीं हैं. समाजवादी पार्टी के अंदर जो भी मतभेद हैं, वह पार्टी स्वयं सुलझाएगी.

By Sushil Singh 
मुरादाबाद:- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद पहुंचे. उन्होंने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और योगी सरकार की नीतियों का बचाव किया. अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर कहा कि अखिलेश यादव और आजम खान के जो भी संबंध हैं, वह उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ता है. बसपा से गठबंधन को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है. नितीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हुआ है, वह पिछले 20 साल के परिवर्तन का परिणाम है. तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान चुनाव जीतने के बाद हर घर को नौकरी दी जाएगी. विपक्षी दल जनता को झूठे वादों से गुमराह करते हैं.

भूपेंद्र चौधरी ने कहा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के 40 करोड़ जनता के विकास के लिए काम कर रही है. जनता ने भाजपा को जनादेश दिया है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रहे हैं. रामपुर में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर सवाल पूछे जाने पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव और आजम खान के जो भी संबंध हैं, वह उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ता है. इसे राजनीतिक रूप से ज्यादा तूल देना उचित नहीं हैं. समाजवादी पार्टी के अंदर जो भी मतभेद हैं, वह पार्टी स्वयं सुलझाएगी.

बसपा से गठबंधन का सवाल ही नहीं हैं भाजपा की विचार धारा अलग हैं:-

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति का अहम चेहरा रही हैं और चार बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं मायावती ने मान्य काशीराम जी की पुण्यतिथि पर बड़ा आयोजन किया यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है. बसपा से गठबंधन को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है और पार्टी ने कभी भी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं किया भाजपा एक विचारधारा पर चलने वाला संगठन है. हमारा जो संकल्प है, वह जनसेवा और राष्ट्रहित का है। देश की जनता ने हमें भरोसा दिया है, और हम उस भरोसे को निभा रहे हैं.

बिहार में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही हैं :-

उन्होंने कहा बिहार चुनाव को लेकर जताया भरोसा बिहार में सीट बंटवारे और गठबंधन की स्थिति पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि एनडीए गठबंधन पहले की तरह मजबूत है. नितीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हुआ है, वह पिछले 20 साल के परिवर्तन का परिणाम है. पहले वहां जंगलराज था, दंगे और हिंसा होती थी. अब बिहार कानून व्यवस्था और विकास में आगे बढ़ चुका हैं. आगामी चुनाव में एनडीए को एक बार फिर से बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा.

तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार:-

तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान चुनाव जीतने के बाद हर घर को नौकरी दी जाएगी. विपक्षी दल जनता को झूठे वादों से गुमराह करते हैं. कांग्रेस ने कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में जो वादे किए थे, वे आज तक पूरे नहीं हुए. जनता को भ्रमित करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी. भाजपा जो वादा करती है, उसे निभाती है.

भूपेंद्र चौधरी ने कहा उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर बड़ा बयान:-

उत्तर प्रदेश में 48 घंटे में पुलिस द्वारा किए गए 24 एनकाउंटरों पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यह सरकार की कानून व्यवस्था के प्रति सख्त नीति का परिणाम है. जो अपराधी समाज में गंदा माहौल बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. योगी सरकार कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं करेगी. भाजपा की सरकार जात-पात धर्म या क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

