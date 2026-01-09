तमीम इकबाल ने बांग्लादेश को समझाया तो भड़का BCB, पूर्व कप्तान को बता दिया भारत का एजेंट

BCCI vs BCB: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी तमीम इकबाल ने हाल ही में कहा था कि आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर आखिरी फैसला लेने से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट को सबसे ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन एम नज़मुल इस्लाम ने तमीम को भारतीय एजेंट बता दिया। जिसको लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है।

दरअसल, बीसीसीआई द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स से आगामी IPL से पहले बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने के लिए कहा गया था। जिसकी प्रतिक्रिया में बांग्लादेश ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की यात्रा करने से इनकार कर दिया है। जिसको लेकर तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब तमीम को नज़मुल इस्लाम की ओर से भारतीय एजेंट होने का आरोप लगाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

सीडब्ल्यूबी ने शुक्रवार को कहा कि उसने बीसीबी अध्यक्ष को पत्र लिखकर डायरेक्टर के सार्वजनिक माफी मांगने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा “BCB डायरेक्टर एम नज़मुल इस्लाम द्वारा पूर्व राष्ट्रीय कप्तान तमीम इकबाल के बारे में की गई एक टिप्पणी बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) के ध्यान में आई है। हम इससे हैरान, स्तब्ध और गुस्से में हैं।

सीडब्ल्यूबी ने कहा, “बांग्लादेश के इतिहास के सबसे सफल ओपनर, जिन्होंने 16 साल तक देश का प्रतिनिधित्व किया, उनके बारे में बोर्ड के एक अधिकारी द्वारा ऐसी टिप्पणी पूरी तरह से निंदनीय है। न केवल इसलिए कि यह तमीम जैसे खिलाड़ी से संबंधित है, बल्कि देश के किसी भी क्रिकेटर के बारे में ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं और पूरे क्रिकेट समुदाय का अपमान है।” उन्होंने कहा, “हम इस टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हैं। जब एक जिम्मेदार बोर्ड डायरेक्टर सार्वजनिक मंच पर ऐसी टिप्पणियां करता है, तो यह बोर्ड अधिकारियों के आचार संहिता पर भी गंभीर सवाल उठाता है।”

बयान में आगे कहा गया है, “हमने पहले ही BCB प्रेसिडेंट को एक विरोध पत्र सौंपा है, जिसमें संबंधित बोर्ड डायरेक्टर से सार्वजनिक माफी मांगने और उन्हें जवाबदेह ठहराने की मांग की गई है। हमें उम्मीद है कि BCB प्रेसिडेंट जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करेंगे।” तस्कीन अहमद, मोमिनुल हक और तैजुल इस्लाम सहित कई बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की।