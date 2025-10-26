कौन है अभिषेक बजाज? जो बने हुए हैं अशनूर और फरहना भट्ट के favourite, टाइगर श्रॉफ संग आ चुके नजर

  1. हिन्दी समाचार
बिग बॉस के घर में इस वक्त अभिषेक बजाज ना सिर्फ अशनूर कौर बल्कि फरहाना भट्ट का भी दिल जीत चुके हैं। अनशूर कौर के साथ   ही फरहना भी अभिषेक बजाज की कई बार तारीफ कर चुकी हैं। घर में अभिषेक का जलवा कायम है। लेकिन बाहर कई बार उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने कई राल खोले हैं। बिग बॉस के घर में अक्सर जोड़िया बनती नजर आती हैं. इस बार अभिषेक और अशनूर की जोड़ी बनती नजर आ रही है।  अभिषेक बजाज और अशनूर कौर के प्यार के चर्चे बाहर खूब हो रहे है, लेकिन घर में सब कहते हैं कि अशनूर अभिषेक का इस्तेमाल कर रही हैं। आइये जानते हैं कौन हैं अभिषेक बजाज

अभिषेक बजाज ने सोनी टीवी के शो ‘परवरिश – कुछ खट्टी कुछ मीठी से साल 2011 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था.इस शो के बाद उन्हें अच्छी खास पहचान मिल गई थी. फिल्मी दुनिया में उन्होंने ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ (2019) से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म को वह 15 बार देख चुके हैं. इसके अलावा वह ‘चंडीगढ़ करे आशिकी’ (2021) और ‘बबली बाउंसर’ (2022) जैसी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके हैं. इन दिनों वह बिग बॉस 19’ में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं.

तलाक़शुदा हैं अभिषेक बजाज 

एक नीजि समारोह में आकांक्षा से शादी रचाई थी. उनकी पहली मुलाकात साल 2010 में एक पार्टी में हुई थी. तकरीबन सात साल तक साथ रहने के बाद दोनों ने शादी की थी. अभिषेक ने आकांक्षा को फिल्मी अंदाज में याट पर प्रपोज किया था. म्यूजिक और शैंपेन के बीच घुटनों पर बैठकर उन्होंने रिंग के साथ प्रपोज किया। बता दें अभिषेक और आकांक्षा की शादी बहुत कम दिन टिकी।

इन दिनों अभिषेक और अशनूर की नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही है. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये सब वह शो के लिए कर रहे हैं. लेकिन दोनों का कहना है कि वह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. अब देखना होगा कि क्या ये रूमर्ड प्यार सच्चाई में बदल सकता है या नहीं।

