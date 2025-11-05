ये कौन है मिस्ट्री गर्ल जो हरियाणा चुनाव में दिया 22 बार वोट? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में वोटिंग एक दिन पहले बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर एक बार फिर हमला बोला है। इस बार उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections) के नतीजों में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने पास मौजूद कथित ‘H फाइल्स’ का हवाला देते हुए एक मिस्ट्री गर्ल की तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दावा किया कि इस एक महिला ने हरियाणा में अलग-अलग नामों से अलग-अलग बूथों पर कई बार वोट डाला है।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस मिस्ट्री गर्ल (Mystery Girl) को लेकर दावा कि कि इस महिला ने हरियाणा में 22 बार वोट डाला। उन्होंने बताया कि कुछ बूथों पर इसी महिला की तस्वीर सीमा, सरस्वती, विमला जैसे कई नामों पर दर्ज हैं। राहुल ने कहा कि एक ही तस्वीर के साथ 10 अलग-अलग बूथों पर नाम देखकर उनकी टीम हैरान रह गई। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बताया कि इस ‘मिस्ट्री गर्ल’ की तस्वीर उन्होंने टीम को दिखाई, तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने पता किया तो पता चला कि यह एक ब्राज़ीलियन मॉडल (Brazilian Model) की स्टॉक फ़ोटो है। राहुल गांधी ने कहा कि यह एक बाहरी/स्टॉक इमेज थी, न कि वास्तविक स्थानीय मतदाता की।