Bigboss 19 : कौन होगा ‘बिग बॉस 19’ का विनर? फिनाले से पहले लीक हुआ नाम

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 19’ में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। वहीं इस पॉपुलर रियलिटी शो को टेलिकास्ट होते हुए अब 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जैसे-जैसे समय बीत रहा है, वैसे-वैसे शो का ग्रैंड फिनाले भी नजदीक आ रहा है। एक वायरल पोस्ट ने फैंस के बीच संकट खड़ा कर दिया है बता दें कि इस पोस्ट में विनर का नाम लीक कर दिया गया है।

कौन होगा ‘बिग बॉस 19’ का विनर

सोशल मीडिया पर 3 नवंबर को एक तस्वीर वायरल होने लगीं, जिसमें कथित तौर पर ‘बिग बॉस 19’ के विनर और रनर अप के नाम दिखाई दे रहे थे। वायरल तस्वीर के अनुसार, गौरव खन्ना इस सीजन के विनर हैं, उनके बाद अभिषेक बजाज पहले रनर अप हैं। वहीं फरहाना भट्ट दूसरी रनर अप हैं। इसके साथ ही अमाल मलिक तीसरे, तान्या मित्तल चौथे और अशनूर कौर पांचवीं रनर अप हैं। यह स्क्रीनशॉट विकिपीडिया से लिया गया है। ऐसे में इसे देखकर फैंस का कहना है कि विकिपीडिया के पेजेस को कोई भी एडिट कर सकता है। ऐसे में लोग इस तस्वीर की वास्तविकता पर गंभीर सवाल उठने लगते हैं।

‘बिग बॉस 19’ में ये कंटेस्टेंट्स हो चुके हैं बाहर

इस फोटो को देखकर लोग तरह-तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। जहां एक यूजर ने लिखा, ‘बिग बॉस 19 की स्क्रिप्ट लीक हुई? क्या विनर और एविक्शन पहले से तय होते हैं?’ दूसरे ने लिखा, ‘हे भगवान! क्या बिग बॉस 19 पहले से ही स्क्रिप्टेड?’ वायरल पोस्ट में बताए गए छह नामों के अलावा, नीलम गिरी, शहबाज बदेशा, मृदुल तिवारी, कुणिका सदानंद और मालती चाहर अभी भी बिग बॉस के घर में बने हुए हैं। इस बीच, स्वास्थ्य कारणों से पहले शो से बाहर हुए प्रणित मोरे ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो वापस आएंगे या नहीं। वहीं अवेज दरबार, जीशान कादरी, नगमा मिराजकर, नतालिया जानोसजेक, नेहल चुडासमा और बसीर अली पहले ही शो से बाहर हो चुके हैं।